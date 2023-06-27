Зеленский уволил главу 'Укроборонпрома': что известно

Во вторник, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский уволил Юрия Гусева с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром".

Видео дня

Об этом стало известно из указа №357/2023, опубликованного на официальном сайте главы государства. В нем отмечается, что Зеленский уволил Гусева согласно поданному заявлению.

Как пишет "Экономическая правда", ссылаясь на источник, сменить Юрия Гусева на должности может Герман Сметанин – 31-летний руководитель харьковского завода имени Малышева.

Кабмин уже якобы утвердил его на должность нового руководителя "Укроборонпрома" 24 июня. Сообщается, что это решение должно вступить в силу уже в среду, 28 июня.

Зеленский, по данным СМИ, уже поставил новому гендиректору три главных задачи: увеличить количество производства всего вооружения, очистить отрасль от коррупции и довести до конца реформу оборонной сферы.

"По состоянию на данный момент содержание самого концерна без учета производства обходится в 450 миллионов гривен в год. Сметанину поставят задачу сократить эти расходы, а соответственно штат управляющей структуры, по меньшей мере, на 20%. По словам источников ЭП, действующий глава УОП Юрий Гусев провалил ракетную программу", – сказано в сообщении.

Ранее Кабинет министров Украины принял решение о создании АО "Украинская оборонная промышленность" (УОП). Оно станет правопреемником реорганизованного "Укроборонпрома". Обновленное предприятие на 100% будет принадлежать государству.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство объявило о первых кадровых решениях из-за ненадлежащего состояния укрытий. На заседании 27 июня Кабмин поддержал проект распоряжения о привлечении к дисциплинарной ответственности глав КГГА Виталия Кличко и КМВА Сергея Попко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!