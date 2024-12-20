Зеленский утвердил более 30 новых украинских послов: кто получил должности

Президент Владимир Зеленский согласовал более 30 решений по новым украинским послам в ряде государств. Кроме того, будет изменен представитель Украины в Организации объединенных наций (ООН) и НАТО.

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Об этом глава государства сообщил в обращении к украинцам и миру в пятницу, 20 декабря. Указы о назначении новых послов на сайте президента пока не опубликованы.

"Сегодня же с нашей дипломатической командой утвердили перечень новых украинских послов. Я согласовал более 30 решений", – рассказал Зеленский.

По его словам, послом Украины в Турции будет назначен Нариман Джелял – заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа. Его освободили из российского плена в июне 2024 года. Ранее этот пост занимал Василий Боднар, которого осенью 2024 года назначили на должность посла в Польше.

Также среди будущих назначений Алена Гетьманчук, которая будет направлена представителем Украины в НАТО. Она директор Центра "Новая Европа", ассоциированный старший аналитик Атлантического Совета США. С 2021 года представителем Украины при НАТО является Наталья Галибаренко.

Новым представителем Украины в ООН вместо Сергея Кислицы станет бывший посол Украины в Германии, который ныне является послом Украины в Бразилии Андрей Мельник.

"Эти и другие указы – вскоре, согласно дипломатическим процедурам", – сообщил президент.

Отметим, что спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий сообщил, что глава ведомства Андрей Сибига подал ряд кандидатур на должности послов. Некоторые из них уже утверждены.

"Могу подтвердить, что действительно ожидается замена, отправка ряда послов. Такие планы объявлял президент Украины еще в ноябре. Министр подал ряд кандидатур. Некоторые из них уже утверждены, некоторые из них ожидают агреманов. И некоторых из них вы достаточно скоро узнаете", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, также в обращении Зеленский подчеркнул, что Россия должна отвечать за свой террор, даже если ею руководит "полностью неадекватное лицо". Ответом на повседневные преступления РФ должно быть все большее давление на нее.

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