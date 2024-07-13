Зеленский совершит свой первый визит в Ирландию: о чем будут говорить

В ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый визит в Ирландию. Там глава государства проведет переговоры с премьер-министром страны Саймоном Харрисом.

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Одной из основных тем встречи может стать возвращение десятков тысяч украинских детей из РФ и Беларуси. Об этом сообщает The Guardian.

Ирландия, которая давно придерживается политики военного нейтралитета, но оказывает Украине нелетальную помощь, например, занимается разминированием через ЕС, окажет большую поддержку усилиям Украины по возвращению примерно 20 тыс. детей, которые были принудительно переселены в Россию и Беларусь.

Кроме встречи с Харрисом украинский президент также выступит во дворце Бленхейм перед лидерами европейских стран, которые встречаются для обсуждения ситуации в Украине, европейской безопасности и демократии. Глава ирландского правительства пообещал оказывать поддержку Великобритании на европейском уровне и поручил своим министрам активизировать контакты с лондонскими коллегами.

Ожидается, что Украина будет доминировать на пленарном заседании с участием лидеров, которым затем будет предложено присоединиться к трем отдельным рабочим группам, посвященным обороне и демократии, в рамках которых пройдут сессии по дезинформационному кризису, энергетике и миграции.

Напомним, Украина в ближайшее время начнет переговоры о заключении двустороннего соглашения о безопасности с Ирландией. В июне уже состоялась встреча с делегацией ирландского МИД во главе с заместителем генерального секретаря МИД Соней Хайленд.

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