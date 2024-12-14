Зеленский скоро встретится с лидерами ЕС: что известно

Президент Владимир Зеленский 18 декабря посетит Брюссель (Бельгия) для встречи с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, НАТО и ЕС. Главной темой станет поддержка Украины в войне с Россией.

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Об этом сообщили в Reuters. Агентство отметило: встреча проходит в тот момент, когда Европа сталкивается с перспективой изменения Соединенными Штатами своего подхода к помощи Киеву.

Зеленский и некоторые его союзники призвали разместить европейские войска на украинской территории после прекращения огня, чтобы сдержать дальнейшую военную агрессию со стороны РФ.

"Это будет встреча, на которой не будут приняты конкретные решения, а скорее политическая встреча для обсуждения предстоящих недель и месяцев", – объяснил источник, знакомый с ходом мероприятия.

Встреча, которую организует генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, состоится в тот же день, когда и саммит ЕС – Западные Балканы в Брюсселе. Она будет включать совместные консультации и несколько двусторонних встреч Зеленского с отдельными политиками.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Европейского совета Антониу Кошта на свое первое заседание в новой должности пригласил главу Украинского государства Владимира Зеленского. Евросовет соберется в четверг, 19 декабря, в Брюсселе (Бельгия).

– 12 декабря в столице ФРГ состоялось подписание Берлинской декларации, подтверждающей решительную поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии.

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