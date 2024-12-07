Зеленского пригласили на заседание Евросовета: какие вопросы будут обсуждаться

Президент Европейского совета Антониу Кошта на свое первое заседание в новой должности пригласил главу Украинского государства Владимира Зеленского. Евросовет соберется в четверг, 19 декабря, в Брюсселе (Бельгия).

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"Ситуация в Украине будет на переднем крае наших обсуждений", – анонсировал Кошта в пригласительном письме. Он напомнил, что в свой первый день в роли президента Евросовета (1 декабря 2024 года) поехал в Киев и провел там ряд переговоров.

"Нам нужно поддерживать Украину столько, сколько необходимо, и сделать все возможное, чтобы российское вторжение было остановлено, а международное право восторжествовало", – уверен португальский политик.

Он считает будущее заседание Европейского совета поводом "направить единое и недвусмысленное послание" поддержки Киева ради всеобъемлющего, справедливого и прочного мира.

С Зеленским Кошта планирует обсудить события на фронте и варианты того, "как Европа может наилучшим образом поддержать Украину".

Второй главной темой заседания будет роль ЕС в мире. Кошта указал, что считает расширение главной геополитической инвестицией, "которую можно сделать в нашем регионе".

19 декабря, согласно плану мероприятия, сперва состоится традиционный обмен мнениями с главой Европейского парламента.

Далее последует дискуссия с Зеленским. "Затем мы проведем дебаты между собой об Украине, где подведем итоги ситуации и обсудим наилучший способ выполнения наших обязательств перед украинским народом. За обедом мы обсудим участие ЕС в мире", – рассказал президент Евросовета.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Антониу Кошта заявил, что в Европейском Союзе поражены тем, что Украина, находясь в состоянии войны, готовится ко вступлению в ЕС и смогла провести важные реформы. В первом полугодии 2025-го ЕС откроет два новых переговорных кластера с нашим государством.

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