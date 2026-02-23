Зеленский рассказал, сколько украинцев находятся в тюрьмах России

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в российских местах несвободы сейчас находятся около 7 тысяч украинцев. Условия содержания там не отличаются от белорусских тюрем, а отношение к украинцам еще более жесткое. Процесс освобождения требует сложных переговоров и обменов.

Об этом Зеленский рассказал в интервью белорусскому медиа "Зеркало". Информация обнародована в Telegram.

Тюремные системы России и Беларуси функционируют по схожей логике репрессий и пренебрежения к правам человека. В то же время ключевое отличие заключается в том, что в Беларуси удерживают преимущественно граждан этой страны, тогда как в российских тюрьмах – украинцев, к которым применяют еще более жесткие подходы.

Президент подчеркнул, что освобождение заключенных – это сложный и длительный процесс, который предусматривает переговоры и обмены. Для возвращения людей необходимо "менять кого-то на кого-то", а соответствующие договоренности требуют участия международных партнеров.

Отдельно Зеленский отметил, что Украина уже помогала в процессе освобождения белорусских политзаключенных, когда американская сторона вела переговоры с Минском. Украинская территория использовалась для транзита, а также предоставлялись транспорт и медицинская помощь освобожденным лицам. Украина готова и в дальнейшем поддерживать такие гуманитарные усилия в пределах своих возможностей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 5 февраля 2026 года Украина провела 71-й обмен пленными с Россией, в рамках которого домой вернулись 157 украинцев. Речь идет о 150 военнослужащих и 7 гражданских граждан.

