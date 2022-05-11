Зеленский распорядился создать стипендию имени Кравчука

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился создать стипендию имени первого главы государства Леонида Кравчука, который 10 мая на 89-м году ушел из жизни.

Указ о чествовании памяти Кравчука Зеленский подписал в среду, 11 мая. Он постановил создать комиссию для организации захоронения Леонида Макаровича, определив ее сопредседателями премьер-министра Дениса Шмыгаля и главу Офиса президента Андрея Ермака.

Также президент поручил Кабмину разработать и утвердить план мероприятий по увековечению памяти Кравчука, предусмотрев, в частности:

– учреждение именной государственной стипендии за особые достижения в сфере государственного управления;

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– издание научных трудов, сборников выступлений, публикаций Кравчука;

– организацию экспозиций, выставок архивных документов, фото- и других материалов о жизни и деятельности Кравчука, а также соответствующих циклов теле- и радиопередач;

Мероприятия по увековечению памяти Кравчука планируют широко освещать в средствах массовой информации.

Первый президент Украины Леонид Кравчук скончался10 мая, он ушел из жизни после продолжительной болезни. Проблемы со здоровьем у него начались еще летом прошлого года, тогда же Кравчук перенес операцию на сердце. 10 января Леониду Кравчуку исполнилось 88 лет, а в конце месяца он обратился к украинцам из-за угрозы вторжения РФ.

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