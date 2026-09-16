Зеленский раскрыл масштаб потерь РФ в войне и назвал "минимальную цель" Путина

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл масштаб потерь оккупантов в войне в Украине. Он считает, что число россиян, погибших в войне против Украины за все время полномасштабного вторжения, приблизится к 1 миллиону.

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Об этом глава государства заявил в интервью CBS News. При этом минимальная цель российского диктатора Владимира Путина – полностью оккупировать Донбасс

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"В этом году они [россияне], как мы полагаем, потеряют 300 тыс. человек убитыми. Это означает, что за пять лет войны у них будет 1 млн погибших", – заявил глава государства.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин не хочет мира, но понимает, что ему нужно найти способ остановить эту войну так, чтобы преподнести это как "победу" для российского населения.

"Он [Путин] считает, что его минимальная цель – полностью оккупировать Донбасс, и он продает это своему народу, используя информацию от своей разведки, особенно от военного руководства", – отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что россияне постоянно сдвигают сроки реализации этой цели.

Президент отметил, что Кремль считает, что им потребуется примерно полгода, чтобы оккупировать весь Донбасс, а представители США во время встречи в Москве оценивали этот срок как значительно более длительный – не менее полутора-двух лет.

Отметим, что, по данным Генштаба, Силы обороны Украины за сутки 15 сентября сократили численность российской оккупационной армии на 1530 захватчиков. Также были уничтожены сотни единиц вражеской техники и вооружения.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Северная Корея может отправить в Россию до 50 тысяч военнослужащих для участия в войне против Украины. Ранее оценка составляла 30 тысяч человек, однако президент Украины Владимир Зеленский её пересмотрел.

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