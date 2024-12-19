Зеленский провел встречу с президентом Евросовета: в центре внимания была защита энергетики и развитие оборонпрома. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 19 декабря, провел встречу с Президентом Европейского совета Антониу Коштой. В ходе переговоров были обсуждены ключевые вопросы, касающиеся поддержки Украины в условиях войны с Россией.

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Главными темами стали защита энергетической инфраструктуры, обеспечение безопасности детей и повышение внутреннего оборонного производства. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Во время встречи с Президентом Европейского совета Антониу Коштой обсудили, как усилить Украину. Среди главных тем защита энергетической инфраструктуры Украины и защита наших детей, увеличение внутреннего оборонного производства. Это то, что действительно помогает, и уже есть конкретные результаты на поле боя", – говорится в сообщении.

Особое внимание на встрече было уделено вопросам международной поддержки и важности объединения усилий для достижения справедливого мира. Зеленский отметил необходимость единства между Соединенными Штатами, ЕС и другими странами Европы, отметив, что только совместными усилиями они смогут остановить агрессию России и спасти Украину.

"Только вместе Соединенные Штаты и Европа могут действительно остановить Путина и спасти Украину. Спасибо за всю поддержку нашего государства и людей", – отметил президент.

Напомним, ранее стало известно, что президент Европейского совета Антониу Кошта на первое заседание в новой должности пригласил главу Украинского государства Владимира Зеленского. Евросовет соберется в четверг, 19 декабря, в Брюсселе (Бельгия).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Антониу Кошта заявил, что в Европейском Союзе удивлены тем, что Украина, находясь в состоянии войны, готовится к вступлению в ЕС и смогла провести важные реформы. В первом полугодии 2025-го ЕС откроет два новых переговорных кластера с нашим государством.

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