В Евросовете 'впечатлены' реформами и пообещали открыть переговорные кластеры по вступлению Украины: подробности

В Европейском Союзе поражены тем, что Украина, находясь в состоянии войны, готовится ко вступлению в ЕС и смогла провести важные реформы. В первом полугодии 2025-го Евросоюз откроет два новых переговорных кластера с нашим государством.

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Об этом заявил Антониу Кошта 1 декабря, который в свой первый рабочий день на должности президента Европейского совета посетил Киев. Там он выступил перед журналистами на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции.

"На самом деле это впервые в истории ЕС, когда страна-кандидат во время войны готовится ко вступлению. И мы вместе работаем над этим вопросом, очень плодотворно, очень близко... Новоназначенная комиссар по вопросам расширения Марта Кос, мы все очень много работаем с украинской командой, чтобы помочь Украине подготовиться и достичь этого решения о принятии. Именно поэтому я могу сказать, что в следующем полугодии мы откроем два новых [переговорных] кластера [с Украиной]", – сказал политик.

Во время этих переговоров будут обсуждаться шаги для будущего присоединения Киева к Евросоюзу.

"У нас есть политическое желание помочь, чтобы Украина отвечала всем необходимым критериям. И мы абсолютно уверены, что Украина способна быстро добиться результатов", – подчеркнул он.

Добавим: во своей вступительной речи Кошта назвал украинцев частью европейской семьи.

"И мы будем очень рады приветствовать вас как члена нашего Европейского Союза. Тот прогресс, который вы показали, поражает. Украинцы пишут новое руководство, как проходить сложные и глубокие реформы, продолжая бороться в войне за собственное выживание", – сказал президент Евросовета.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава Украны подчеркнул, что для Украины членство в ЕС является стратегической целью, которую страна намерена достичь.

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