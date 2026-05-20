Зеленский провел встречу с фракцией "Слуга народа": о чем говорили. Фото
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 20 мая, встретился с руководством парламентской фракции "Слуга народа". С ними, как с представителями монобольшинства, Зеленский обсудил ключевые вопросы на повестке дня Верховной Рады.
Об этом глава государства сообщил в своем канале в Telegram, а также поделился фото. Среди нардепов присутствовал руководитель фракции "СН" Давид Арахамия, среди команды ОП – глава Офиса Кирилл Буданов.
Президент назвал разговор с депутатами ВР Украины "хорошим и очень содержательным".
"Готовимся к заседаниям. Обсудили ключевые вопросы, которые сейчас есть на повестке дня в парламенте. То, что нужно для устойчивости нашего государства и для движения Украины в Евросоюз", – уточнил президент тему этого совещания.
Он поблагодарил нардепов за конструктив. "Нужны результаты в интересах всех украинцев", – подчеркнул Зеленский.
Как писал OBOZ.UA, 12 мая с депутатами фракции "Слуга народа" и членами правительства накануне важных голосований в Верховной Раде встречалась премьер-министр Юлия Свириденко. Основной темой были законопроекты, которые Украина должна принять в рамках договоренностей с Международным валютным фондом.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!