Зеленский провел переговоры с президентом ФРГ Штайнмайером: главная тема – помощь Украине в борьбе с агрессором. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Разговор проходил в формате видеоконференции.

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Главной темой переговоров была помощь Украине в борьбе со страной-агрессором Россией. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

В ходе встречи обсудили ситуацию на фронте, необходимость наращивания оборонной поддержки Украины, дипломатический процесс реализации украинской формулы мира.

Владимир Зеленский отметил важность принятых руководством Германии в начале этого года новых оборонных решений, а также высоко оценил весомую поддержку Украины со стороны ФРГ в гуманитарной, финансовой и оборонной сферах с самого начала широкомасштабного вторжения России.

"Спасибо за всестороннюю помощь Германии украинцам. За помощь, которая оказала нашу армию сильнее, а также за финансовую поддержку. Отдельно хотел бы поблагодарить граждан Германии за убежище украинцев в этот трудный период", — отметил Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина получит танки Leopard 2 в ближайшее время. Германия поддержит передачу Киеву танков по другим странам.

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