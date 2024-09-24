Зеленский провел переговоры с премьер-министром Индии: названы ключевые темы. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в США провел уже третью двустороннюю встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Они обсуждали вопросы укрепления сотрудничества стран.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Также в сети опубликовали кадры с переговоров, состоявшихся в Нью-Йорке.

В первую очередь глава государства поблагодарил Индию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Зеленский и Моди обсудили реализацию сотрудничества в направлениях, о которых договорились еще во время исторического визита индийского премьера в Киев месяц назад.

Речь шла об активизации торгово-экономического и оборонного сотрудничества стран, привлечении Индии к восстановлению украинских городов после войны, а также взаимодействии в областях образования, науки и культуры.

Отдельное внимание во время встречи в США стороны уделили усилению взаимодействия на международных площадках, в частности в рамках Организации Объединенных Наций (ООН) и G20. Кроме того, вопросу реализации украинской Формулы мира и подготовке ко второму Саммиту мира.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский не исключил проведение второго саммита мира в Индии и озвучил соответствующее предложение премьер-министру страны Нарендру Моди во время его визита в Украину. Однако отметил, что для этого нужно, чтобы Нью-Дели присоединился к коммюнике первой конференции, состоявшейся в Швейцарии.

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