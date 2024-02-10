Зеленский провел переговоры с Макроном: Украина получит артсистемы "Цезарь" и снаряды

В субботу, 10 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В рамках Коалиции артиллерии Париж изготовит и передаст Украине десятки артиллерийских систем Цезарь, а также снарядов к ним.

Детали разговора сообщил в Telegram украинский лидер. Он отметил, что также обсудил с президентом Франции текущую ситуацию на поле боя и другие оборонные нужды Украины: дроны, средства РЭБ и системы ПВО, от переносных до дальнобойных.

Также политики побеседовали о подготовке двустороннего документа по гарантиям безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7.

Зеленский уверен: Европа демонстрирует свое лидерство, когда ведущие страны готовят такие соглашения. Кроме того, это мотивирует украинское общество и воинов и посылает мощные сигналы России о неослабевающей поддержке Европой Украины.

Также украинский лидер в разговоре с Макроном выразил искренние соболезнования родным и близким французских гуманитарных работников, погибших от российского удара по Херсонщине, пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Напомним, новый французский премьер Габриэль Атталь заявил, что Париж намерен увеличить финансирование военной помощи для Украины. В то же время Франция также расширит перечень вооружений, которые она передает нашим военным для сдерживания российской агрессии.

Чиновник отметил, что его государство предоставляет Украине вооружение последнего поколения, в частности дальнобойные ракеты SCALP EG, гаубицы Caesar, легкие танки AMX-10 RC, а также бомбы AASM.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Издание Forbes предположило, что Франция снимает с вооружения часть своих самолетов Dassault Mirage 2000D – около 20 единиц. Не исключено, что эти истребители-бомбардировщики могут передать Украину.

– 5 февраля МИД Франции вызвало на ковер посла России Алексея Мешкова в связи с гибелью граждан Франции во время российских ударов по Украине. В министерстве планируют еще раз осудить российские удары, повлекшие смерть двух французских гуманитарных работников на прошлой неделе.

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