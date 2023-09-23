Зеленский провел незапланированную встречу с председателем Суверенного Совета Судана: говорили о вызовах безопасности. Фото

Президент Владимир Зеленский провел незапланированную встречу с председателем Суверенного Совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурганом. Переговоры состоялись в аэропорту Шеннон.

Глава государства заявил, что Судан поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом Зеленский сообщил у себя в Telegram.

По словам президента Украины, в ходе переговоров с Абдель Фаттахом аль-Бурганом, были подняты вопросы безопасности. В частности, лидеры страны обсудили деятельность незаконных вооруженных формирований, финансируемых Россией.

Также Зеленский пригласил председателя Суверенного Совета Судан поддержать инициативу Grain from Ukraine и принять участие в нынешнем саммите.

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Кроме того, Зеленский и Фаттах аль-Бурган рассмотрели возможные площадки для усиления взаимодействия Украины и Африки.

Напомним, Зеленский заявил, что страны, которые решают ослабить поддержку Украины на фоне полномасштабного вторжения России, тем самым усиливают РФ. В этой войне, которую развязал Кремль, нельзя сохранять нейтралитет.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Канаду. В рамках своей поездки он посетил парламент страны и обратился к канадским политикам. Президент поблагодарил Канаду и ее народ за поддержку и помощь Украине.

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