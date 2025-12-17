Зеленский примет участие в саммите ЕС, где обсудят "репарационный кредит" – Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров Европейского Союза в Брюсселе, который состоится 18 декабря. Одной из ключевых тем встречи станет предоставление Украине финансовой поддержки за счет российских замороженных активов.

Видео дня

Речь идет о так называемом репарационном кредите, согласование которого в ЕС продолжается уже несколько недель. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, Зеленский планирует заручиться поддержкой европейских лидеров относительно механизма кредитования, обеспеченного активами Центрального банка России, которые были заблокированы после начала полномасштабной войны.

По замыслу ЕС, эти средства должны быть использованы для предоставления Украине кредита на сумму до 90 миллиардов евро в течение следующих двух лет.

В то же время переговоры сталкиваются с серьезными трудностями. Наибольшее сопротивление плану оказывает Бельгия, на территории которой сосредоточена значительная часть замороженных российских активов. Брюссель настаивает на получении юридических и финансовых гарантий на случай возможных ответных мер со стороны Москвы или внезапного возвращения активов по решению суда.

Европейские чиновники признают, что вопрос финансирования является критически важным, ведь финансовые ресурсы Украины быстро исчерпываются. Именно поэтому лидеры ЕС пытаются как можно быстрее завершить переговоры и согласовать общую позицию по кредиту.

Если договоренности достичь не удастся, Европейскому Союзу придется рассматривать альтернативные варианты временного финансирования Украины. Параллельно блок будет вынужден пересматривать свою долгосрочную стратегию поддержки Киева в условиях затяжной войны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Гааге создали международную комиссию, которая будет рассматривать более 80 тысяч заявлений и определять размер компенсаций Украине за ущерб от войны РФ. Общий ущерб уже оценивается более чем в 524 млрд долларов, а ключевым источником выплат могут стать замороженные российские активы в ЕС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!