Зеленский может в ближайшее время посетить Варшаву: в МИД Польши сделали заявление и рассказали о переговорах

В Министерстве иностранных дел Польши намекнули на возможный визит в страну президента Украины Владимира Зеленского. Но из соображений безопасности общественность не узнает об этом раньше, чем нужно.

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Такую надежду в общении со СМИ выразил заместитель польского министра иностранных дел Павел Яблонский. Его слова цитирует PAP.

"Думаю, это произойдет скоро, но давайте не будем предварять факты. Мы точно не будем анонсировать этот визит, как обычно анонсируют приезд лидеров иностранных государств, из соображений безопасности", – пояснил он.

Политик добавил, что польский и украинский лидеры активно поддерживают контакты. К тому же в Варшаве постоянно продолжаются обсуждения будущего Украины и ее послевоенного восстановления.

По его словам, к этому привлечены представители власти обеих стран, а также международные организации и учреждения, включая Всемирный банк, Международный валютный банк и G7.

"Эти переговоры продолжаются. Пока можно сказать, что они теоретичны, но все равно важны. Создается определенная система, на основе которой будет функционировать этот механизм, иногда называемый Планом Маршалла для Украины", – пояснил Яблонский.

Напомним, что вечером 27 марта украинский лидер Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Они обсудили "подготовку к важным мерам".

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях в Польше подчеркнули, что не Варшава не будет предоставлять Киеву все истребители МиГ-29, которыми располагает польская армия. Однако передачу уже обещанных ВСУ боевых самолетов страна будет осуществлять последовательно, ее цель – чтобы эта техника была эффективной.

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