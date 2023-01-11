Зеленский прибыл с визитом во Львов: первые подробности. Видео

В среду, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом во Львов. Свой визит он начал с важнейшего – почтения памяти украинских воинов.

Видео дня

Соответствующее видео украинский лидер опубликовал в Telegram. Президент склонил голову перед могилами бойцов на Марсовом поле Лычаковского кладбища, павших за свободу Украины, и вместе с другими представителями ОП возложил цветы. Военный оркестр исполнил государственный гимн (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Также президент сообщил, что провел во Львове координационное совещание, главной темой которого стала ситуация с безопасностью в северо-западных областях Украины. Участники обсудили состояние охраны государственной границы, оперативную обстановку на границе с Республикой Беларусь и контрдиверсионные мероприятия на этих территориях.

"Понимаем, что кроме мощных заявлений ничего мощного мы там не видим, но должны быть готовы как на границе, так и в областях", – сказал Зеленский.

Напомним: в ночь на 11 января президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к публике 80-й престижной премии "Золотой Глобус", церемония вручения которой состоялась в Лос-Анджелесе.

Президент затронул тему, волнующую многих иностранцев, – Третья мировая война. Он заверил, что украинцы могут остановить российских террористов.

"Первая мировая война унесла миллионы жизней. Вторая мировая война унесла десятки миллионов. Третьей мировой войны не будет, это не трилогия. Украина прекратит российскую агрессию на нашей земле", – заявил украинский президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зеленский рассказал о ситуации на фронте. Наиболее ожесточенные бои сейчас идут в Донецкой и Луганской областях – битва за Донбасс продолжается. Самыми горячими точками являются Бахмут и Соледар в Донецкой области и Кременная и Сватово в Луганской;

– накануне Зеленский пообщался с европейскими лидерами и проинформировал их о тяжелой ситуации на фронте. В частности, в Донецкой области враг не прекращает штурмы. Глава государства отметил, что у свободного мира есть все необходимое, чтобы остановить российскую агрессию и привести государство-террориста к историческому поражению.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!