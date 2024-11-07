Зеленский прибыл с визитом в Венгрию: запланировано выступление на саммите Европейского политического сообщества. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский 7 ноября посетил Венгрию для участия в саммите Европейского политического сообщества. Это первый его визит в эту страну после начала полномасштабной войны в нашем государстве.

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На мероприятие пригласили лидеров государств и правительств, глав крупных международных организаций, кроме диктаторов РФ и Беларуси. Днем позже представители стран-членов ЕС проведут неформальный саммит, передает издание Nepszava.

"Среди других, на место происшествия уже прибыли президент Украины Владимир Зеленский, генсек НАТО Марк Рютте, президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо", – отметили венгерские журналисты в 12:00 в четверг.

Украинский лидер впервые прибыл в Венгрию после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. На саммит его пригласили венгерский премьер Виктор Орбан и президент Европейского совета Шарль Мишель. В Будапеште Зеленский сказал, что все комментарии будут после встреч.

СМИ сообщают, что представители большинства европейских государств решили принять участие в саммите Европейского политического сообщества, хотя раньше были предложения бойкотировать его. Все из-за скандальных внешнеполитических проделок Виктора Орбана, которого называют другом российского диктатора.

Венгерский премьер 7 ноября собрал европейских лидеров на стадионе, поскольку саммит Европейского политического сообщества стал наибольшим политическим событием в истории страны. Как передает "Радио Свобода", лидеры 47 государств и правительств будут обсуждать там, в частности, что будет означать для Европы победа Дональда Трампа на выборах в США. Не исключено, что Орбан организует республиканцу обращение к участникам саммита через видеосвязь.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент анонсировал, что Киев и Будапешт работают над созданием "двустороннего документа", который, в частности, будет касаться вопроса вступления Украины в НАТО. Этот документ также включает вопросы безопасности.

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