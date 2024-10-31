Украина и Венгрия готовят двусторонний документ, в котором есть пункт по НАТО: Зеленский раскрыл подробности

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев и Будапешт работают над созданием "двустороннего документа", который, в частности, будет касаться вопроса вступления Украины в НАТО. Этот документ также включает вопросы безопасности.

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Об этом Зеленский заявил во время встречи с руководителями общин и районов Закарпатья. Кроме того, этот документ должен способствовать урегулированию вопросов, связанных с меньшинствами.

"На сегодняшний день от вашей работы и благодаря, в принципе, связям и диалогу вашему с Венгрией, страной, с венграми, я думаю, можно внести серьезный вклад, это геополитический вклад, это часть внутреннего плана относительно соседства и относительно диалога близкого с соседями и важно – результативного. Поэтому очень важен ваш диалог с венграми", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Венгрия является одной из стран, которые могут частично препятствовать реализации плана победы Украины. По словам президента, украинцы способны преодолеть какие-либо препятствия со стороны Венгрии. Однако, как отметил глава государства, было бы желательно, чтобы Украина достигала победы без блокад со стороны соседей, а наоборот с их поддержкой.

"Сегодня готовится двусторонний документ. Мы бы очень хотели иметь двусторонний документ между Украиной и Венгрией. Там много вещей. Убрать недоразумения или какие-то вызовы современности, будущего и исторические, и прошлого. Чтобы не поднимать вопрос меньшинств", – рассказал Зеленский.

Он отметил, что вопрос безопасности, в том числе вступление Украины в НАТО, является составной частью двустороннего диалога и документа. И Украина призывает Венгрию не препятствовать получению приглашения в Альянс.

"То есть не поддерживать, не голосовать за нас, а не блокировать. Сегодня этот пункт есть в наших предложениях, мы бы очень хотели, чтобы Венгрия не блокировала даже такой пункт. Для нас это важно", – добавил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг критике План победы Украины, который представил президент Владимир Зеленский. По мнению главы венгерского правительства, этот план "не сработает".

Напомним, ранее Орбан, которого называют другом российского диктатора Путина, написал на своей странице в Facebook, что пугает План победы, представленный Зеленским. Он также заявил, что Евросоюз должен начать переговоры с Москвой, чтобы "найти выход из ситуации". Орбан добавил, что Европа должна "пересмотреть свою текущую стратегию по Украине", поскольку она "плохо организована" и "не работает".