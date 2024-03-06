В Одессу прибыл с визитом премьер-министр Греции: запланированы переговоры с Зеленским

С неанонсированным визитом в Украину утром 6 марта прибыл премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Он приехал в Одессу, где должен встретиться с президентом нашего государства Владимиром Зеленским.

Портал iefimerida.gr заявил, что самолет премьера Греции приземлился вскоре после 10:30 в Одессе. Визит был организован в строжайшей секретности.

СМИ заявили, что программа визита Мицотакиса короткая, потому что он должен спешить в Бухарест (Румуния) на конференцию Европейской народной партии. Предварительно, политик проведет в Одессе всего несколько часов.

Напомним: в августе 2023 года Зеленский приезжал в Афины для участия в саммите Украина – Балканы.

После переговоров, проведенных украинским президентом, Греция присоединилось к декларации G7 по гарантиям безопасности для нашей страны.

В январе 2024 года Зеленский и Мицотакис провели телефонный разговор, обсудив ход боевых действий и оборонные потребности Украины, "особенно по ПВО и артиллерии", сообщал гарант.

Как писал OBOZ.UA, специальный представитель Греции в Украине Спирос Лампридис недавно говорил о том, что Афины рассматривают возможность увеличить военную поддержку Киева. По его словам, Греция поставляет "все, что мы можем, и все, что нас попросили, до того уровня, насколько мы могли".

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