Зеленский показал поздравление Трампа с Днем Независимости Украины и сравнил его слова со звуком запуска ракеты Patriot

25 августа президент Украины Владимир Зеленский опубликовал текст поздравления, которое он получил от президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в честь Дня независимости Украины. В нём Трамп выразил восхищение стойкостью украинского народа, отметил, что верит в будущее нашей страны, и предложил положить конец конфликту.

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Зеленский сравнил слова Трампа с запуском ракеты Patriot PAC-3, отметив, что такие слова поднимают боевой дух и дают надежду на защиту жизней украинцев. Сообщение глава государства опубликовал в социальной сети Х.

Что написал Трамп Зеленскому

Президент Владимир Зеленский отметил, что получил от Дональда Трампа поздравление по случаю 35-й годовщины Независимости Украины. В нем, в частности, Трамп от имени американского народа поздравил граждан Украины с праздником, подчеркнув тесную дружбу и дипломатические отношения с народом Америки.

"24 августа – это день празднования нашей прочной дружбы, построенной на 35 годах дипломатических отношений, связи, которая только углубилась с момента обретения Украиной независимости", – говорится в сообщении.

Трамп также подчеркнул, что Соединенные Штаты восхищаются стойким духом украинцев, чтят наши жертвы и уверены в будущем Украины как суверенной, процветающей нации.

Своё поздравление американский лидер завершил призывом воспользоваться возможностью и "положить конец конфликту и построить прочный, длительный мир, который раскроет огромный потенциал Украины для будущих поколений".

Зеленский поблагодарил Трампа за поздравления и поддержку и сравнил его слова со звуком запуска ракеты Patriot, отметив, что такие слова поднимают наш дух и дают надежду на защиту жизней украинцев от российских атак.

"Эти слова, подобно звуку запуска ракеты Patriot PAC-3, поднимают наш дух и дают надежду на то, что жизни можно защитить от жестоких атак России и что можно достичь достойного мира", – написал Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в День Независимости Украины президент Владимир Зеленский поздравил украинский народ с праздником. В обращении он заверил, что Россия не получит Донбасс без боя, помогать Кремлю "сэкономить" полмиллиона своих солдат никто не будет. Президент говорил о мужестве украинцев на передовой и в тылу, о единстве, которое демонстрирует украинский народ, а также о том, что Украина непременно обретет справедливый мир.

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