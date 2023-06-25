Зеленский поговорил с Байденом, Дудой и Трюдо о мятеже Пригожина и угрозе для ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с мировыми лидерами угрожающую ситуацию, которую российские оккупационные войска создали на Запорожской АЭС, а также происходящие в России процессы. Вечером 25 июня глава государства провел телефонные разговоры с президентом США Джо Байденом, Польши – Анджеем Дудой и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

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Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram. Он подчеркнул, что мир должен давить на Россию до восстановления международного порядка.

Разговор с Байденом

По словам Зеленского, разговор с главой Белого дома был "положительным и вдохновляющим".

"Поблагодарил Президента США за неослабевшую поддержку Украины, особенно за "Петриоты"", – сообщил Зеленский, отметив, что сейчас важно усиливать возможности Украины по защите нашего неба, поэтому президент выразил благодарность американскому коллеге и за поддержку коалиции истребителей.

"Обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойных средствах поражения", – отметил глава государства.

Зеленский убежден, что США и американский народ готовы стоять бок о бок с Украиной до полного освобождения всех наших территорий в международно признанных границах, за что он также поблагодарил Байдена.

Кроме того, лидеры государств скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО, обсудили продолжение работы над реализацией Украинской формулы мира и подготовку к Глобальному саммиту мира.

Разговор с Трюдо

В первую очередь, Зеленский выразил благодарность канадскому премьеру за недавний визит в Киев, а Канаде и всем канадцам – за постоянную поддержку Украины.

"Рассказал об актуальной ситуации на поле боя и поделился украинскими оценками попытки мятежа в России и влиянии этой ситуации на ход боевых действий", – отметил президент.

Кроме того, украинский лидер обратил внимание канадского политика на угрожающую ситуацию, созданную оккупационными войсками на Запорожской АЭС.

"Недостаточная реакция мира на подрыв Россией плотины Каховской ГЭС и попытку подрыва дамбы на Криворожском водохранилище позволяет оккупантам готовить теракт с утечкой радиации на ЗАЭС. Принципиальную реакцию партнеры Украины должны продемонстрировать, в частности, и на Вильнюсском саммите НАТО", – убежден глава государства.

Переговоры с Дудой

С президентом Польши Анджеем Дудой Зеленский также обсудил последние события в России и то, как они могут повлиять на ход боевых действий и ситуацию в регионе.

Кроме того, глава государства рассказал коллеге о ситуации на поле боя и угрожающей ситуации, которую оккупанты создали на Запорожской АЭС.

Также стороны согласовали позиции в преддверии Вильнюсского саммита НАТО и других международных мероприятий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– накануне Зеленский отреагировал на противостояние двух российских военных преступников – Сергея Шойгу и Евгения Пригожина. Глава государства заявил, что эта ситуация свидетельствует о слабости России;

– ранее президент также предупредил, что страна-агрессор Россия может готовить теракт на Запорожской атомной электростанции. Оккупанты уже все подготовили для совершения ужасного преступления;

– накануне Байден провел переговоры с лидерами Франции Эммануэлем Макроном, Германии Олафом Шольцем и Великобритании Риши Сунаком. Они обсудили ситуацию в России, когда российские боевики ЧВК "Вагнер" направились в сторону Москвы после захвата южного города.

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