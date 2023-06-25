Зеленский поговорил с Байденом, Дудой и Трюдо о мятеже Пригожина и угрозе для ЗАЭС
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с мировыми лидерами угрожающую ситуацию, которую российские оккупационные войска создали на Запорожской АЭС, а также происходящие в России процессы. Вечером 25 июня глава государства провел телефонные разговоры с президентом США Джо Байденом, Польши – Анджеем Дудой и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram. Он подчеркнул, что мир должен давить на Россию до восстановления международного порядка.
Разговор с Байденом
По словам Зеленского, разговор с главой Белого дома был "положительным и вдохновляющим".
"Поблагодарил Президента США за неослабевшую поддержку Украины, особенно за "Петриоты"", – сообщил Зеленский, отметив, что сейчас важно усиливать возможности Украины по защите нашего неба, поэтому президент выразил благодарность американскому коллеге и за поддержку коалиции истребителей.
"Обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойных средствах поражения", – отметил глава государства.
Зеленский убежден, что США и американский народ готовы стоять бок о бок с Украиной до полного освобождения всех наших территорий в международно признанных границах, за что он также поблагодарил Байдена.
Кроме того, лидеры государств скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО, обсудили продолжение работы над реализацией Украинской формулы мира и подготовку к Глобальному саммиту мира.
Разговор с Трюдо
В первую очередь, Зеленский выразил благодарность канадскому премьеру за недавний визит в Киев, а Канаде и всем канадцам – за постоянную поддержку Украины.
"Рассказал об актуальной ситуации на поле боя и поделился украинскими оценками попытки мятежа в России и влиянии этой ситуации на ход боевых действий", – отметил президент.
Кроме того, украинский лидер обратил внимание канадского политика на угрожающую ситуацию, созданную оккупационными войсками на Запорожской АЭС.
"Недостаточная реакция мира на подрыв Россией плотины Каховской ГЭС и попытку подрыва дамбы на Криворожском водохранилище позволяет оккупантам готовить теракт с утечкой радиации на ЗАЭС. Принципиальную реакцию партнеры Украины должны продемонстрировать, в частности, и на Вильнюсском саммите НАТО", – убежден глава государства.
Переговоры с Дудой
С президентом Польши Анджеем Дудой Зеленский также обсудил последние события в России и то, как они могут повлиять на ход боевых действий и ситуацию в регионе.
Кроме того, глава государства рассказал коллеге о ситуации на поле боя и угрожающей ситуации, которую оккупанты создали на Запорожской АЭС.
Также стороны согласовали позиции в преддверии Вильнюсского саммита НАТО и других международных мероприятий.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– накануне Зеленский отреагировал на противостояние двух российских военных преступников – Сергея Шойгу и Евгения Пригожина. Глава государства заявил, что эта ситуация свидетельствует о слабости России;
– ранее президент также предупредил, что страна-агрессор Россия может готовить теракт на Запорожской атомной электростанции. Оккупанты уже все подготовили для совершения ужасного преступления;
– накануне Байден провел переговоры с лидерами Франции Эммануэлем Макроном, Германии Олафом Шольцем и Великобритании Риши Сунаком. Они обсудили ситуацию в России, когда российские боевики ЧВК "Вагнер" направились в сторону Москвы после захвата южного города.
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