12 февраля этого года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №12374-д, разработанный в рамках реализации инициативы Евросоюза "Ukraine Facility" (программа финансирования Украины на 50 млрд Евро), с целью усовершенствования деятельности Агентства по розыску и менеджменту активов.

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Законопроєкт Анастасії Радіної витримав депутатський спам з 922 поправок і пропозицій, якими спамери намагались затягнути процес прийняття закону, та готовий до прийняття у другому читанні і в цілому як Закон.

За 8 років це друга спроба реформувати АРМА, після Закону № 1648-IX, яким Антикорупційний комітет ВРУ заборонив Агентству продавати активи без окремого рішення суду, що несильно допомогло зробити з нього міцну опору антикорупційної інфраструктури в Україні, оскільки головним його слабким місцем та джерелом дискредитації ідей антикорупційних реформ завжди були не продажі, а те як і кого призначають управителями активів.

Реформі передувало

25.09.2023 Білий дім надіслав фінансовому "Рамштайну" лист з вимогами щодо необхідних реформ в України, серед яких – підвищити ефективність та прозорість менеджменту арештованих активів.

12.10.2023 Transparency International оприлюднило результати дослідження спроможності, управління і взаємодії органів антикорупційної інфраструктури України, в якому АРМА показало найгірші результати.

08.11.2023 Єврокомісія опублікувала Звіт про прогрес України щодо вступу до ЄС, де вимагається комплексно реформувати АРМА. В основу Звіту було покладено висновки аудиту діяльності Агентства, ініційованого послами ЄС Матті Маасікаса і США Бріджит Брінк та проведеного за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI) і Агентства США з міжнародного розвитку USAID.

29.02.2024 Європейський Парламент та Рада Євросоюзу затвердили План Ukraine Facility, в якому прямо передбачено необхідність забезпечення прозорої та ефективної процедури управління арештованими активами в Україні.

14.03.2024 Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) опублікувала Звіт щодо антикорупційних реформ в Україні за результатами п’ятого раунду моніторингу Стамбульського плану дій з боротьби проти корупції, в якому сказано, що менеджмент арештованих активів в Україні показує мізерні результати, здійснюється непрозоро і зазнає значного політичного втручання.

25.12.2024 Рахункова палата оприлюднила Звіт про результати діяльності АРМА за напрямком менеджменту активів, яким зафіксовано численні факти службової недбалості, зловживань владою, розтрати, невиконання судових рішень, незаконних дій щодо арештованого майна, заздалегідь необіцяного приховування злочинів тощо.

Наріжний камінь

2 квітня Агентство розірвало договір з управителем арештованих активів "Моршинської" ТОВ "Карпатські мінеральні води", про значні недоліки процедури відбору якого і неможливість управління в цілому, ще в серпні 2023 р. говорили експерти Transparency International.

Згодом позицію TI Ukraine підтвердив Антимонопольний комітет України, встановивши наявність умов для монополізації та суттєвого обмеження конкуренції на ринку питної та мінеральної води.

Головна причина цього управлінського фіаско, про що нещодавно акцентувала увагу в своєму публічному виступі Голова Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна, полягає в тому, що Агентство передало "Моршинську" в управління прямому конкуренту на ринку "Карпатській джерельній".

Схожих випадків в роботі АРМА чимало, тому законопроєкт № 12374-д передбачає, що не може стати управителем арештованих активів підприємство, яке:

здійснює виробництво, постачання, продаж товарів чи послуг, які є взаємозамінними або пропонуються на тому самому товарному ринку, що й товари чи послуги власника активів;

для здійснення господарської діяльності використовує аналогічну сировину, основні засоби виробництва, що й власник активів;

залежить у ціноутворенні від власника активів, що передаються в управління.

Ці новели, які в т. ч. вимагають реформи та індикатори Плану Ukraine Facility, мають усунути підґрунтя для виникнення прецедентів подібних "Моршинській", щоб подібного більше ніколи не повторювалося, зокрема, припинити діючу в Агентстві практику співпраці з конкурентами власників арештованих активів.

Політичний піар

Зі сторони виглядає, що "Моршинська", ТРК "Гулівер", яхта і картини Медведчука, акції ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", 23,2 тисячі російсько-білоруських вагони, санаторії Федерації профспілок, Термінал "Карпати" та інші активи, потрібні Голові АРМА лише для реклами себе, як політичного діяча, який думає не про ефективне управління активами та збереження (за можливості – збільшення) їх економічної вартості, а про те, як пересісти в кабмінівське крісло чи потрапити до прохідної частини списку якоїсь партії на майбутніх парламентських виборах.

На фоні підтвердженого Звітом Рахункової палати суцільного провалу менеджменту арештованих активів, незліченні пости керівниці Агентства у Facebook, Telegram каналах, інтерв’ю на Інтернет-порталах, закордонні відрядження і участь у різних світських заходах, свідчать скоріше про те, що останні два роки Олена Дума займалась популізмом і політичним акторством більше, ніж реальною роботою.

Так, аудитори з’ясували, що суди прийняли 1 195 ухвал про передачу активів в управління АРМА, вартістю понад 51,5 млрд грн, з яких Агентство прийняло до виконання лише 684 ухвали, з яких худо-бідно щось зробило за всього 135 ухвалами.

Державі контролери встановили, що організаційно-управлінські рішення Агентства безсистемні і непослідовні, а також, що АРМА не організувало управління активами вартістю понад 39,4 млрд грн, у зв’язку з чим, додаткові фінансові ресурси на суму понад 6 млрд грн не було використано для зміцнення економічної безпеки та підтримки обороноздатності держави.

Криві аукціони

Рахункова палата виявила, що останнім часом чиновники Агентства продавали активи за значно заниженою вартістю, вчинивши цим розтрату в розмірі 815,2 млн грн.

Партія товару Ціна продажу Ринкова вартість Збитки скраплений газ 50 млн грн 65,2 млн грн 14,4 млн грн карбамідно-аміачна суміш 32 млн грн 78,2 млн грн 46,2 млн грн зв’язок прутків з легованої сталі 6,4 млн грн 53,5 млн грн 47,1 млн грн хімічна та косметична продукція 66,8 млн грн 288,3 млн грн 221,4 млн грн аміак рідкий технічний 1,3 млрд грн 1,8 млрд грн 486,1 млн грн Разом: 1,4 млрд грн 2,2 млрд грн 815,2 млн грн

За результатами такої роботи високопосадовці АРМА, суб’єкти оціночної діяльності та працівники ряду підприємств вже пережили перші обшуки і виїмки документів:

ДБР та ОГП здійснюють досудові розслідування в кримінальних провадженнях № 42022000000001409 щодо розтрати 486,1 млн грн під час продажу рідкого технічного аміаку та № 62024000000000489 стосовно розтрати 50 млн грн в ході реалізації російських мінеральних добрив;

НАБУ і САП розслідують КП № 52023000000000046 щодо продажу калія хлористого за заниженими цінами, заздалегідь визначеним особам, через підконтрольний електронний майданчик.

Чорна смуга

Популізм замість реальної роботи призвів до того, що Агентство стали називати найбільшим лузером української влади, адже все чого воно торкається чекає епік фейл, нищівний провал і повний крах, про які можна складати епос який навчатиме наступні покоління чиновників тому, як точно робити не слід.

Наприклад, два роки країну розважає АРМАленд з продажу яхти Медверчука, де різні органи досудового розслідування, в різний період часу, в різних кримінальних провадженнях (№№ 22016130000000212, 222023090000000042, 42024000000000840), по-різному арештували і передали судно в управління Агентству, створивши цим судову колізію, за якої виконуючи одну ухвалу, АРМА неминуче порушує дві інші. Бо судові рішення, які мають однакову юридичну силу та регулюють те саме питання, суперечать одне одному.

В одному судовому рішенні яхта визнається об’єктом спеціальної конфіскації, в двох інших – речовим доказом. В одному Агентству доручається продати судно, в двох інших – передавати в управління за договором.

Йдучи наче в темряві, коли світло ввімкнено, чиновники АРМА, які ні бельмеса не розуміють в кораблях, неодноразово їздять і оглядають яхту в Хорватії, катаються на ній під приводом перевірки плавучості і роботи двигунів, просять Кабінет Міністрів унормувати реалізацію судна закордоном і погодити його продаж.

Далі яхту виставляють на реалізацію, визначають організатора торгів, однак в останній момент все зривається, бо виявляється, що Агентство не розібралося, як закордоном легалізувати рішення українського суду.

Коли здавалося, що це вже дно, знизу неочікувано постукали, в АРМА згадали, що яхту перед продажем забули оцінити, як це робили з суднами Emmakris III, Volgoneft-268, Rondo, Svir, Avangard, VolgoBalt 225, VolgoBalt 193, VolgoBalt 244, Omskiy 6, Naviger 2, Omskiy 132.

Управлінський хаос

Агентство заявило, що зароблятиме 17,3 млн грн для Державного бюджету щомісяця на управлінні розташованого в діловому центрі Києва ТРЦ "Гулівер". На додачу встановило недосяжні для більшості учасників ринку вимоги конкурсного відбору управителя.

Бізнес миттєво відреагував, звинувативши АРМА у спробі призначити свого управителя, з яким по корупційній схемі вимивати через необґрунтовані витрати доходи управління, які мають надходити до Державної скарбниці.

Річ у тому, що орендний бізнес ТРЦ здатен кожного місяця генерувати для держави 202,8 млн грн чистогоприбутку.

Виправдовуючись Агентство пояснило, що сума 17,3 млн грн була розрахована, зважаючи на п. 19.13 рішення Київради від 14.12.2023 № 7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 рік", яким встановлено мінімальну вартість місячної оренди 1 кв м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб у розмірі 38,18 грн, а також коефіцієнту функціонального використання нерухомого майна фізичних осіб – "3", визначеного додатком 12 до названого рішення.

Тобто, АРМА помножило загальну площу "Гулівера" 151 805,3 кв. м на 38,18 грн, а здобуту суму помножило на "3" і так отримало 17 387 779,06 грн.

Таку химерну логіку ніхто не сприйняв:

по-перше, мінімальна вартість оренди 1 кв м, встановлена в п. 19.13 названого рішення Київради, стосується лише нерухомості фізичних осіб і має характер мінімальної бази для обчислення податкових платежів. Ця вартість не є орієнтиром ринкової ціни оренди для комерційної нерухомості. Застосування Агентством визначених рішенням Київради 38,18 грн, як основи для прогнозування доходів торгово-офісного комплексу, є економічно необґрунтованим і спотворює реальну картину потенціалу управління "Гулівером";

по-друге, ТРЦ на численних сайтах з оренди нерухомості, сам розміщує оголошення про здачу в оренду площ, в яких за 1 кв м офісної нерухомості просить в середньому 1 199 грн, а комерційної – 3 528 грн.

Спотворена вартість

Перевірка Рахункової палати встановила, що АРМА не знає ринкову вартість понад 61,3% переданого йому в управління майна, а різниця між оцінкою активів та їх реальною ринковою вартістю часто становить 60-80%. Крім того, Агентство немає чітких і прозорих правил конкурсних відборів оцінювачів та управителів, типової форми договору управління активами і переліку витрат, понесених у зв’язку з управлінням ними.

Для прикладу, Агентство оцінило "Гулівер" в 7,6 млрд грн, чим одразу породило багато запитань.

Нерухомість ТРЦперебуває у заставі Ощадбанка та Укрексімбанка, а борг за кредитом складає 674,9 млн доларів США. Як відомо, вартість предмета застави за кредитом завжди перевищує розмір позики, що може бути видана банком. У зв’язку з чим, вартість "Гулівера" має перевищувати 27,8 млрд грн.

Крім цього, в 2018 р. Ощадбанк намагався продати за 18,1 млрд грн права вимоги за кредитним договором та за договорами забезпечення, а тому про які 7,6 млрд грн може йти мова ніхто не зрозуміє.

Аналогічна ситуація з "Моршинською", яку Агентство оцінило в 1,5 млрд грн, що дорівнює сумі залишків на банківських рахунках компанії і навіть близько не відображає її реальну ринкову вартість.

З нового аркуша

Список провалів в роботі АРМА можна продовжувати ще дуже довго, але в цьому немає потреби, бо його інституційна неспроможність управляти арештованими активами сьогодні ні у кого не викликає сумніву.

Тому, законопроєкт № 12374-д пропонує здійснити повний рестарт Агентства, в першу чергу для того щоб історії подібні "Гуліверу" та "Моршинській" більше ніколи не повторились. Зокрема, передбачається, що Кабінет Міністрів:

визначить прозорі правила проведення відбору управителів активів, у тому числі їх оцінювання на предмет відповідності кваліфікаційним вимогам;

встановить скільки зароблятимуть на активах управителі і Державний бюджет;

затвердить примірний договір управління активами, у якому визначить, зокрема, стандартні умови такого управління, порядок розрахунку та граничні розміри витрат на управління, порядок та строки перерахування доходу від управління активами, права, обов’язки та відповідальність управителя активів, умови припинення договору управління активами.

Спільні рішення

Для проведення оцінювання учасників конкурсних відборів управителів активів на відповідність кваліфікаційним вимогам при АРМА створять відповідну Комісію, до складу якої входитиме вісім членів, чотири з яких визначатиме Агентство, по одному – бізнес-омбудсмен, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Міністерство економіки та Міністерством юстиції. Положення про Комісію і порядок її формування затвердить Кабінет Міністрів.

Оголошення про проведення процедури відбору управителів міститиме:

відомості про активи, які будуть передаватися в управління, а саме: назва активів, їх тип та характеристики, зокрема вартість, технічні, якісні та кількісні характеристики, економічний стан, результати попереднього аналізу витрат на зберігання, управління та обслуговування, відомості про місцезнаходження, наявні обтяження та інші правові обмеження, відомості про особливі умови зберігання чи поводження з активами, наявні фото- та відеоматеріали, отримані під час проведення ідентифікації активів;

орієнтовний план управління активами, який готуватиме АРМА;

умови передачі активів в управління, зокрема, примірний договір управління активами, порядки відшкодування витрат управління та отримання управителем винагороди;

кваліфікаційні вимоги, яким повинен відповідати потенційний управитель, та перелік документів, що підтверджують відповідність таким вимогам.

Також, законопроєкт № 12374-д передбачає, що управителі для гарантування збереження активів укладатимуть договір страхування майна та договір страхування відповідальності перед третіми особами (мінімальний розмір страхової суми визначатиме Кабінет Міністрів).

Майнові права

Однією з причин розірвання договору з управління "Моршинською", стали законодавчі обмеження щодо необхідності погодження дій із підсанкційними особами, тобто власником арештованого активу.

Про цю перешкоду управлінню "Моршинською" ще два роки назад говорили експерти Transparency International, проте тоді їх нікого не слухав.

До слова, у АРМА аналогічна проблема з управлінням численних інших підприємств, наприклад:

ПрАТ "Завод з виробництва ядерного палива", ПАТ "Енергомашспецсталь", ТОВ "Росатом Східна Європа", російської державної корпорації по атомній енергетиці "Росатом" (ухвала Шевченківського райсуду Києва від 12.07.2022 у справі № 761/12721/22;

сотнею підприємств фінансової групи "Веста" росіянина Павла Фукса, до якого РНБО застосувало санкції 18.06.2021. Загальна вартість корпоративних прав підприємств цієї групи становить понад 8 млрд грн (ухвала Галицького райсуду Львова від 18.08.2022 у справі № 461/4079/22;

ТОВ "Газпром збут Україна", ТОВ "Міжнародний консорціум з управління та розвитку газотранспортної системи України", АТ "Інститут ЮжНДІПрогаз", ТОВ "Газпромнєфть лубрікантс Україна", що належать російській корпорації "Газпром" (ухвала Шевченківського райсуду Києва від 12.07.2022 у справі № 761/12722/22;

АТ "Українські енергетичні машини", єдиного в Україні виробника турбінного обладнання для гідро-, теплових та атомних електростанцій, зі статутним капіталом 1,4 млрд грн. Підприємство створено в 2021 р. шляхом об’єднання двох промислових гігантів АТ "Завод "Електроважмаш" та АТ "Турбоатом" (ухвала Октябрського райсуду Полтави від 03.10.2022 у справі № 554/10511/22.

Ці та сотні інших російських підприємств Агентство навіть не намагалось передавати в управління, через згадану вище ваду законодавства, однак для "Моршинської" зробило виняток, який очікувано закінчився крахом.

Де-блокада управління

Законопроєкт № 12374-д вирішує цю проблему, а саме, з його прийняттям управителі активів у вигляді корпоративних прав підприємств більше не будуть погоджувати з їх власниками свої дії, якщо слідчий суддя (суд) своїм рішенням встановить, що такі активи прямо чи опосередковано належать:

Російській Федерації, Республіці Білорусь (далі – держава-агресор);

громадянину держави-агресора (крім тих, які проживають на території України на законних підставах) або особі, яка не є громадянином держави-агресора, але має місце проживання або здійснює основну діяльність на території держави-агресора;

юридичній особі (її філії, представництву), яку створено та зареєстровано відповідно до законодавства держави-агресора або місцезнаходженням та місцем здійснення основної діяльності якої є територія держави-агресора, або яку створено відповідно до законодавства

України чи іноземної держави, засновником, бенефіціаром, членом або учасником (акціонером) якої прямо чи опосередковано є держава-агресор.

Загальні висновки

Отже, вже в квітні цього року АРМА чекає повне перезавантаження, тому сьогодні немає сенсу починати нові конкурсні відбори управителів "Гулівера", "Моршинської" та інших активів за старими правилами, а натомість саме час готувати проєкти відповідних рішень Кабінету Міністрів, щоб перехідний період (трансформація) не затягнувся на пів року і більше.

З моменту прийняття законопроєкта № 12374-д:

правила менеджменту арештованих активів визначатиме Кабінет Міністрів;

АРМА управлятиме активами спільно з бізнес-омбудсменом, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Міністерством економіки та Міністерством юстиції;

будуть скасовані законодавчі обмеження щодо необхідності погоджувати заходи управління активами з підсанкційними особами, які є їх власниками;

стане неможливо передавати активи в управління прямим конкурентам їх власників;

активи будуть належно оцінюватися і передаватися в управління за прозорою процедурою;

Агентство готуватиме обґрунтовані висновки щодо можливості здійснення ефективного управління активами та надаватиме потенційним управителям всю необхідну інформацію про них.