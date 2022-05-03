Зеленский поблагодарил Джонсона за поддержку Украины: наше партнерство – не на бумаге, а на поле битвы. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за помощь и поддержку в войне против российской оккупационной армии. Он отметил, что за более чем 10 недель войны страны стали друзьями и братьями.

"Не страшно, когда против тебя такой страшный враг, если рядом с тобой такой хороший друг" – заявил глава государства на выступлении перед Верховной Радой. Отмечается, что перед этим возможность обратиться к парламенту имел Джонсон. Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.

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"24 февраля мы доказали: наше партнерство – не на бумаге. Наше партнерство – на поле битвы. За общие идеалы и общее будущее", – констатирует Зеленский. Он добавляет, что с начала войны практически ежедневно созванивается с британским премьером, чтобы вместе решать текущие проблемы, касающиеся борьбы с оккупантами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Борис Джонсон обратился в Верховную Раду, чтобы выразить свою поддержку и сообщить о новом пакете вооружений, который в ближайшее время отправится в Украину.