newspaper

Зеленский планирует поговорить с Макроном по поводу заявления о "братских народах"

Кирилл Лютый
Новости политики
1 минута
421
Зеленский обсудит с Макроном заявление о 'братских народах'

Украинский президент Владимир Зеленский не слышал заявления французского лидера Эммануэля Макрона о "братских народах" Украины и России. Однако он намерен обсудить эти слова со своим коллегой из Парижа в ближайшее время.

Об этом Зеленский сказал в среду, 13 апреля, во время брифинга с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Отвечая на вопрос журналистов, он сказал: "Я честно не слышал господина президента Французской Республики".

"Если это заявление правдиво, мы не упускаем ни одной детали. Такие вещи для нас очень болезненны, поэтому я обязательно сделаю все, чтобы сегодня с ним поговорить о самом этом вопросе. Если не сегодня, то завтра, когда он найдет время", – прокомментировал Зеленский.

Видео дня

Накануне Макрон отказался называть геноцидом убийства мирных жителей в Украине. Президент Франции побоялся "эскалации риторики" и заявил, что нужно "быть осторожным" с такими терминами, как "геноцид". При этом он уверен, что украинский и российский народы – братья.

Макрон ошибочно полагает, что россияне и украинцы братский народ.

Как сообщал OBOZREVATEL, МИД Украины уже отреагировал на слова Макрона. Наши дипломаты обратили внимание француза на то, что "братский" народ не убивает детей, поэтому подобный тезис не имеет ничего общего с реальностью. Идея "братских" народов дала трещину еще в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и Донбасс.

УкраинаВойна в Украине 2022stopwarВладимир ЗеленскийЭммануэль Макрон