Зеленский планирует поговорить с Макроном по поводу заявления о "братских народах"

Украинский президент Владимир Зеленский не слышал заявления французского лидера Эммануэля Макрона о "братских народах" Украины и России. Однако он намерен обсудить эти слова со своим коллегой из Парижа в ближайшее время.

Об этом Зеленский сказал в среду, 13 апреля, во время брифинга с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Отвечая на вопрос журналистов, он сказал: "Я честно не слышал господина президента Французской Республики".

"Если это заявление правдиво, мы не упускаем ни одной детали. Такие вещи для нас очень болезненны, поэтому я обязательно сделаю все, чтобы сегодня с ним поговорить о самом этом вопросе. Если не сегодня, то завтра, когда он найдет время", – прокомментировал Зеленский.

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Накануне Макрон отказался называть геноцидом убийства мирных жителей в Украине. Президент Франции побоялся "эскалации риторики" и заявил, что нужно "быть осторожным" с такими терминами, как "геноцид". При этом он уверен, что украинский и российский народы – братья.

Как сообщал OBOZREVATEL, МИД Украины уже отреагировал на слова Макрона. Наши дипломаты обратили внимание француза на то, что "братский" народ не убивает детей, поэтому подобный тезис не имеет ничего общего с реальностью. Идея "братских" народов дала трещину еще в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и Донбасс.