Зеленский: оккупантам нет места на нашей земле, украинские воины очень активно уничтожают врага на юге и востоке

Глава государства Владимир Зеленский, традиционно обращаясь к украинцам вечером 20 июня, начал свою речь с благодарности защитникам неба, бойцам Противовоздушной обороны за каждую сбитую ракету врага, за каждый уничтоженный "шахед", запущенный против нас Россией. Он отметил, что только за минувшую ночь нашим военным удалось сбить три десятка боевых дрона, а это сотни спасенных жизней граждан Украины.

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Слова президента транслировала пресс-служба его Офиса. Политик перечислил главные события этого дня, к сожалению, кроме успехов, были и печальные новости (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сегодня в Херсоне в результате обстрела оккупантов пострадали спасатели… Они занимались ликвидацией последствий российского теракта на Каховской ГЭС и были обстреляны вражеской артиллерией. Восемь работников ГСЧС были ранены, один, к сожалению, погиб… Мои соболезнования родным и близким! Украинские воины обязательно ответят террористам на всю эту подлость", – указал Зеленский.

Он обозначил, что каждое подобное преступление против Украины со стороны РФ – всякий раз аргумент, что нет и не будет у оккупантов никаких шансов остаться на нашей земле. Убийцам и террористам в нашем государстве нет места и никогда не будет.

Следующим важным пунктом за сегодня президент указал первые встречи в Лондоне на конференции, посвященной восстановлению инфраструктуры Украины уже после победы ВСУ. Уже прошли дискуссии в Швейцарии и Германии, во Франции и Италии: ведется работа разного уровня ради нашего восстановления.

"Восстановленная Украина, трансформированная Украина, укрепленная Украина – это носитель безопасности и гарант безопасности, это защищенность от любых форм террора и защита от любых повторений российской агрессии", – пояснил лидер нации.

Зеленский анонсировал и свое выступление на этом мероприятии, где он представит часть аспектов философии трансформации Украины. Полный же смысл будет представлен позже в этом месяце, но уже в самой Украине.

"Вместе с партнерами и все вместе здесь, дома, в Украине, мы должны гарантировать, что после нас для Украины будет только безопасность, только свобода, только мир", – обозначил он.

Подытожив свою речь, украинский гарант поблагодарил всех партнеров, которые оказывают помощь и тренируют наших бойцов. Он указал на ценность каждого воина, ежедневно рискующего жизнью ради мирной жизни своих сограждан.

"Я благодарю всех, кто воюет и работает ради Украины! Я благодарю каждого нашего воина, который сейчас в бою, на боевых постах и боевых задачах! Запорожье, Донетчина – вы молодцы, ребята!" – резюмировал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне президент Зеленский провел очередные переговоры с премьером Великобритании Риши Сунаком. Политики обсудили ход боевых действий, оборонные потребности Украины и дальнейшее сотрудничество для расширения возможностей нашей армии на поле боя, в частности благодаря дальнобойному оружию.

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