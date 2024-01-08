Зеленский одобрил состав украинской делегации для переговоров по гарантиям безопасности. Список

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 8 января, утвердил состав делегации для участия в переговорах по разработке и подготовке соглашений между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности. Ее возглавит глава Офиса президента Андрей Ермак.

Видео дня

Об этом говорится в распоряжении, обнародованном на сайте Офиса президента. Делегация будет готовить двусторонние и многосторонние соглашения.

Кроме Ермака, в составе:

начальник ГУР МО Буданов Кирилл;

глава СБУ Василий Малюк;

министр обороны Рустем Умеров;

министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин;

заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква;

посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич;

руководитель Службы внешней разведки Александр Литвиненко;

заместитель руководителя ОПУ Роман Машовец;

заместитель министра юстиции Ирина Мудрая;

первый заместитель министра обороны Александр Павлюк;

заместитель главы МИД Николай Точицкий;

заместитель министра экономики Игорь Фоменко;

заместитель заведующего отделом евроатлантической интеграции и международной безопасности Департамента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Офиса президента Украины Игорь Баранецкий;

директор Департамента международного оборонного сотрудничества Министерства обороны Геннадий Коваленко;

заместитель Руководителя Департамента - заведующий отделом стратегического анализа вопросов национальной безопасности и обороны Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Украины Виталий Мартынюк.

Согласно распоряжению, Зеленский разрешил Ермаку вносить по согласованию с Министерством иностранных дел изменения в состав делегации, а также привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации советников, экспертов, технических работников.

Кроме того, глава государства утвердил директивы делегации Украины по переговорам. Однако детали не раскрываются, поскольку они тайны.

Следует отметить, что Владимир Зеленский в декабре 2023 года назвал условие, при котором возможны переговоры между Украиной и Россией. Киев будет обсуждать только "украинскую формулу мира".

Напомним, третий саммит украинской формулы мира собрал участников из 66 стран, что стало крупнейшим представительством на подобном собрании. Среди них – страны ЕС, США, Великобритания, Турция, выступавшая посредником между Россией и Украиной, а также члены БРИКС, в который входят Россия, Южная Африка, Бразилия и Индия.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале форума на Мальте Зеленский поблагодарил всех мировых лидеров, поддержавших общее видение мира в нашем государстве. Он отметил, что пункты нашей формулы были разработаны так, чтобы каждый действительно ценящий международное право мог проявить себя и поддержать глобальные усилия против агрессии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!