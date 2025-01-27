Зеленский обсудил с президентом Европейского совета ужесточение санкционного давления на Россию. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский 27 января в Кракове встретился с президентом Европейского совета Антониу Коштой. Они обсудили ужесточение санкционного давления на Россию.

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Об этом глава государства рассказал в соцсетях. Также о встрече сообщили в Офисе президента и опубликовали фото и видео.

Во время встречи президент поблагодарил за сегодняшнее решение ЕС продлить санкции против России еще на полгода.

"Среди основных наших тем – усиление санкционного давления на Россию, 16-й пакет санкций. Ценим сегодняшнее решение ЕС продлить санкции против России еще на полгода. Важно дальше давить на Путина, и санкции – один из действительно сильных инструментов", – подчеркнул Зеленский. .

Одной из ключевых тем разговора стал ожидаемый 16 пакет санкций ЕС против РФ. Украина надеется на принятие сильных решений, которые ограничат возможности государства-агрессорки продолжать войну, отметил глава государства.

В ходе переговоров также обсуждали военную помощь. Президент Зеленский отметил важность развития украинской оборонной промышленности, в частности производства беспилотников и дальнобойного оружия, что поможет усилить позиции Украины в борьбе за справедливый и длительный мир. Стороны обсудили возможности финансирования такого производства, в том числе за счет замороженных российских активов.

Отдельное внимание было уделено подготовке к неформальной встрече лидеров ЕС 3 февраля, инициированной Антониу Коштой. Украина ожидает начала новых инициатив по снабжению боеприпасами и поддержке военных потребностей.

Кроме того, во время встречи обсуждались вопросы интеграции Украины в Евросоюз. Зеленский заявил о намерении открыть несколько кластеров в переговорах о вступлении в ЕС уже в первой половине этого года и рассчитывает на поддержку Европейского совета по обеспечению единства среди государств-членов.

Президент Европейского совета Антониу Кошта подтвердил непреклонную поддержку Украины, подчеркнув, что справедливый и длительный мир необходим не только для Украины, но и для всей Европы. "Мы будем рядом с вами столько, сколько будет необходимо", – подытожил он.

Напомним, менее двух недель назад президент Владимир Зеленский встретился с польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве. Они обсудили дальнейшее взаимодействие стран, оборонную помощь и приближение справедливого мира.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 января президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу. Он примет участие в мероприятиях к 80-летию освобождения одного из крупнейших нацистских лагерей смерти – Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

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