Зеленский обсудил с эмиром Кувейта перспективы сотрудничества в двух секторах: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с эмиром Кувейта шейхом Мешалем Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом. Глава государства поблагодарил Кувейт за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Также президент отметил, что обсудил с шейхом перспективы сотрудничества в энергетическом и аграрном секторах. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram.

По словам Зеленского, Кувейт оказал Украине своевременную помощь электрогенераторами накануне зимы. Также президент напомнил, что эта страна проголосовала за ключевые украинские резолюции в ООН.

Кроме того, президент отметил, что во время телефонного разговора рассказал о противодействии ракетному террору, который страна-агрессор РФ возобновила во время новогодних праздников.

"Обсудили перспективы сотрудничества в энергетическом и аграрном секторах. Украина прилагает максимальные усилия для восстановления справедливого мира. Мы обеспечиваем свободу судоходства в Черном море и остаемся гарантом мировой продовольственной стабильности", – отметил Зеленский.

Глава государства в ходе переговоров с эмиром Кувейта подчеркнул, что наша страна активно работает над следующими шагами по реализации Формулы мира. Также Зеленский отметил, что пригласил Кувейт направить представителя на следующую встречу советников в Давосе и принять участие в подготовке предстоящего Глобального саммита мира.

Напомним, Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 января провели телефонные переговоры. Зеленский пригласил турецкую сторону поучаствовать во встрече по "формуле мира" на уровне советников в Давосе (Швейцария) в январе, и получил утвердительный ответ.

Как ранее писал OBOZ.UA, в декабре страны-союзники по НАТО Турция, Румыния и Болгария согласились подписать трехстороннее соглашение о разминировании Черного моря. Военные этих государств согласились проводить мероприятия по расчистке акватории от взрывоопасных предметов. Подписание документа, по данным СМИ, запланировано на 11 января 2024 года.

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