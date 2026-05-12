Зеленский обновил санкции против граждан РФ и компаний российского ВПК: кто попал в список

Президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по применению санкций против россиян и компаний, которые поставляют продукцию для российского военно-промышленного комплекса. Также были продлены ограничительные меры, у которых истекает срок действия.

Об этом сообщили в Офисе президента. Там отметили, что Украина передаст всю необходимую информацию партнерам для полной синхронизации санкций в международных юрисдикциях.

Кто попал под санкции

Указом №379/2026 санкции были применены к 32 российским компаниям и 34 россиянам, большинство из них являются директорами и учредителями этих предприятий. Среди них – компании, привлеченные к поставке товаров для комплексов С-300 и С-400, баллистических ракет "Тополь", "Ярс" и "Искандер", порохов, ракетного топлива, компонентов для боеприпасов.

Также под санкциями оказались российские предприятия, выпускающие средства радиотехнической разведки, воздухоплавательные носители специальной техники, и компании, включенные в цепи поставки высокоточного промышленного оборудования и электронных компонентов в обход санкций.

В частности, в этом списке есть лица, которые пытались организовать снятие американских санкций с России и смягчить позицию Европейского Союза.

"Мы продолжаем системную работу по идентификации ключевых предприятий российского ВПК. Введение санкций против таких компаний существенно затрудняет для них ведение международной коммерческой деятельности, доступ к технологиям, финансированию и глобальным цепочкам поставок. Каждое санкционное решение – это меньше возможностей для производства российских ракет и дронов, которые враг использует против Украины", – отметил советник – уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Какие ограничения были продлены

Указом №378/2026 продлены санкции против 13 физических и 21 юридического лица. Ограничения против них были применены в 2023 году. Четыре предприятия из того пакета прекратили свою противоправную деятельность.

Так, Украина продлила ограничительные меры против Ирины Бабаковой, Натальи Селивановой и Вадима Гинера, связанные с деятельностью в Украине финансово-промышленной группы ООО "ВС Групп Менеджмент", которую создали подсанкционные российские граждане – представители бывшей преступной группировки "Лужники" Александр Бабаков, Михаил Воеводин и Евгений Гинер.

