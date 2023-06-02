В Киев с визитом прибыл президент Эстонии: политик уже встретился с Зеленским. Видео

В пятницу, 2 июня, в Киев с визитом прибыл президент Эстонии Алар Карис. Политик уже встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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Об этом президент Украины сообщил в своем Telegram-канале. Зеленский отметил помощь Эстонии в борьбе Украины за независимость.

"Приветствую в Киеве Президента Эстонии Алара Кариса. Эстония среди тех, чья помощь нашей обороне – самая быстрая и самая большая, если посмотреть на соотношение объема помощи и ВВП страны. Спасибо за всю поддержку!" – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Эстония утвердила самый большой для страны пакет военной помощи Украине общей стоимостью 113 млн евро. Государство передало нашим Силам обороны все 155-мм гаубицы, находившиеся на вооружении эстонской армии.

В Эстонии новая коалиция пообещала Украине поддержку по всем ключевым вопросам. Государство рассматривает военную помощь Украине как инвестицию в собственную безопасность.