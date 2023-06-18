Зеленский: ни один Partiot не уничтожен, они работают максимально эффективно

Несмотря на то, что в России рассказывают "басни" об уничтожении украинских ЗРК Patriot, все системы на данный момент целые и невредимые находятся на боевом дежурстве и сбивают российские ракеты. Единственное, что сейчас должно волновать государство-террориста – что оно потеряет временно оккупированные территории.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам 18 июня. По его словам, шагам нашего государства по деоккупации нет и не будет альтернативы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Также глава государства напомнил о визите в Украину и Россию африканской делегации.

"Делегация имела возможность увидеть, кто действительно заинтересован в мире, а кто действительно сам по себе война. Это было очень четко. Все, о чем говорилось в Украине, было о формуле мира: пункт за пунктом, все содержание. Все, о чем говорилось в России, было о войне, о том, как уничтожать жизнь дальше. Очевидно: нет альтернативы формуле мира. Хорошо, что мир все лучше это слышит и видит", – отметил Зеленский.

В то же время он отметил, что шансов у государства-террориста нет.

"Захваченные территории Россия будет терять. Нашим шагам по деоккупации нет и не будет альтернативы. Наши военные двигаются: позиция за позицией, шаг за шагом идем вперед", – отметил президент.

"Был на этой неделе "Рамштайн", и главное – это скорость поставок. На следующей неделе будут и новые важные коммуникации с партнерами – именно ради нашего движения, именно ради оружия, именно ради того, чтобы у наших воинов было все необходимое", – добавил глава. государства и выразил благодарность всем, кто стоит на защите Украины.

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