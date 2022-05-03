Зеленский назвал задачу номер один, которая станет победой Украины
Вооруженные Силы Украины должны заставить российских оккупантов вернуться за те границы, которые они занимали до утра 24 февраля. Только это станет показателем реальной победы Украины.
Уже после этого можно вернуться к дипломатическим переговорам. Об этом рассказал глава государства Владимир Зеленский в интервью изданию Wall Street Journal.
Президент подчеркнул, что вопрос оккупированного Крыма никто не снимает, но в нынешних реалиях говорить о его возвращении под контроль Украины довольно сложно. Поэтому пока речь идет лишь о положении российских войск накануне вторжения на суверенную территорию нашей страны.
"Восстановить территориальную целостность – это наша задача номер один. Это оттеснить войска Российской Федерации к границам на 24 февраля. И все же я считаю, что мы можем потом, показав свою крепость, перейти на дипломатический путь. Потому что любая война заканчивается дипломатией, и я считаю, что нам нужно выдержать", – заключил лидер нации в беседе с иностранным журналистом.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, читатели авторитетного журнала TIME внесли украинского президента Зеленского в топ-рейтинг самых влиятельных политиков мира.