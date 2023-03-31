Зеленский назвал условие для переговоров с Россией: сложно сказать, кто тогда будет представлять РФ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для переговоров со страной-агрессором Россией. Он заявил, что дипломатия станет возможной только после того, как государство-террорист без боя выведет свои войска с нашей территории.

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Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции по результатам Бучанского саммита. Гарант отметил, что неизвестно, кто на тот момент будет занимать пост представителя РФ.

"Да, конечно, будет фиксация окончания войны. Но только за этим большим столом, там, где будут порядочные сидеть государства, и представитель Российской Федерации, мне очень сложно, кто к тому времени будет представителем России, который без боя сначала выведет все войска из нашей территории, тогда начинается дипломатический формат", – сказал Зеленский.

Он добавил, что в случае победы Украины на фронте, когда ВСУ "силой будут выбивать их (россиян. – Ред.) всех до конца, то с такими людьми не о чем говорить в целом". У РФ, по словам Зеленского, так будут большие потери.

"Будет большое количество жертв. О чем с этими людьми в целом говорить? Они должны быть изолированы, такими, кому не жмут руки. Вот и все", – подчеркнул президент.

Также глава государства упомянул о своей "формуле мира", где предложена "совершенно конкретная последовательность действий, которая однозначно приведет к окончанию войны, потому что мы хотим мира".

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия готова к дипломатическому урегулированию спровоцированной ею полномасштабной войны с Украиной, но только при условии снятия с РФ всех санкций и исков в международных инстанциях. Также Москва продолжает настаивать на прекращении поставок оружия в Украину, внеблоковом статусе и "международном признании новых территориальных реалий". Понятно, что никто в цивилизованном мире на такие условия не согласится.

В свою очередь предложенная Зеленским и поддержанная Западом формула мира включает десять пунктов, предусматривающих выведение российских войск и прекращение боевых действий, восстановление территориальной целостности Украины, недопущение эскалации, фиксацию завершения войны.

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