Только вместе с Украиной НАТО сможет дать гарантии защиты Европе, – Зеленский

Литовский Сейм заверил официальный Киев, что на ближайшем саммите НАТО в Вильнюсе будет отстаивать убеждение о вхождении Украины в состав Североатлантического Блока. Президент Владимир Зеленский поблагодарил союзническую державу и указал, что такая перспектива в интересах обеих сторон.

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Об этом он сказал в своем ежевечернем обращении к украинскому народу, опубликованное Офисом президента. Зеленский отметил, что присутствие Украины в НАТО позволит Альянсу полноценно выполнять свою ключевую функцию – обеспечение международной безопасности.

"Только вместе с Украиной Альянс будет гарантировать настоящую защиту Европе от любого посягательства на жизнь народов – на существующие границы и международный порядок, основанный на правилах. А вот без Украины сложно представить прочность", – обозначил лидер украинской нации.

Зеленский заметил, что решение Сейма Литвы, озвученное накануне, будет иметь продолжение "в ближайшие недели и месяцы".

"Вместе с нашими партнерами работаем над этим", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предметный разговор о вступлении Украины в НАТО состоится сразу после завершения войны с РФ. Наша страна способна соответствовать всем стандартам члена Альянса при условии, что целиком возобновит свой суверенитет.

Такого же мнения придерживается новый глава Чехии Петр Павел. Более того, он убежден, что украинские защитники будут самыми опытными из всех, что станет преимуществом НАТО.

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