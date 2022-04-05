Зеленский наградил более 150 военнослужащих, некоторых Героев – посмертно

Юрий Сергиенко
Новости политики
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Зеленский наградил более 150 военнослужащих, некоторых Героев – посмертно

Президент Владимир Зеленский присвоил государственные награды 152 украинским военным. Некоторые из них получили звания Героя Украины.

Глава государства подписал соответствующие указы. Троим бойцам присвоены звания и награды посмертно.

"Подписал указ о награждении наших украинских героев. Государственными наградами отмечены 152 военнослужащих ВСУ, трое из них – посмертно", – сказал в обращении президент.

Так, звания Героя Украины присвоены:

  • Бондарчуку Виталию Анатольевичу – старшему лейтенанту (посмертно),

  • Вересу Кириллу Кирилловичу – майору,

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  • Зугравому Александру Вячеславовичу – полковнику,

  • Кулагину Родиону Анатольевичу – полковнику,

  • Старченко Сергею Александровичу – подполковнику,

  • Царенко Андрею Юрьевичу – майору.

Указ Зеленского о присвоении звания Героя Украины.

Также некоторое воины награждены орденами, среди них есть волонтеры:

Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени

  • Борисова Евгения Евгеньевича – капитана.

Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени

  • Веселого Александра Дмитриевича – волонтера,

  • Гацко Дмитрия Васильевича – волонтера,

  • Радченко Александра Алексеевича – волонтера,

  • Стафанишина Богдан Евгеньевич (посмертно) – солдата.

Наградить орденом Даниила Галицкого

  • Гойду Михаила Тарасовича – старшего сержанта,

  • Милевского Александра Александровича – капитана,

  • Слипченко Николая Александровича – подполковника,

  • Сулима Владимира Павловича – майора,

  • Сушицкого Евгения Николаевича – полковника.

Указ Зеленского о вручении орденов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский посетил в госпитале раненых украинских пограничников и вручил им государственные награды.

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