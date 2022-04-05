Зеленский наградил более 150 военнослужащих, некоторых Героев – посмертно
Президент Владимир Зеленский присвоил государственные награды 152 украинским военным. Некоторые из них получили звания Героя Украины.
Глава государства подписал соответствующие указы. Троим бойцам присвоены звания и награды посмертно.
"Подписал указ о награждении наших украинских героев. Государственными наградами отмечены 152 военнослужащих ВСУ, трое из них – посмертно", – сказал в обращении президент.
Так, звания Героя Украины присвоены:
Бондарчуку Виталию Анатольевичу – старшему лейтенанту (посмертно),
Вересу Кириллу Кирилловичу – майору,
Зугравому Александру Вячеславовичу – полковнику,
Кулагину Родиону Анатольевичу – полковнику,
Старченко Сергею Александровичу – подполковнику,
Царенко Андрею Юрьевичу – майору.
Также некоторое воины награждены орденами, среди них есть волонтеры:
Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени
Борисова Евгения Евгеньевича – капитана.
Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени
Веселого Александра Дмитриевича – волонтера,
Гацко Дмитрия Васильевича – волонтера,
Радченко Александра Алексеевича – волонтера,
Стафанишина Богдан Евгеньевич (посмертно) – солдата.
Наградить орденом Даниила Галицкого
Гойду Михаила Тарасовича – старшего сержанта,
Милевского Александра Александровича – капитана,
Слипченко Николая Александровича – подполковника,
Сулима Владимира Павловича – майора,
Сушицкого Евгения Николаевича – полковника.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский посетил в госпитале раненых украинских пограничников и вручил им государственные награды.
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