Трамп во вторник встретится с Зеленским – Белый дом

Встреча президента Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом запланирована на вторник, 23 сентября. Она состоится в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Видео дня

Это подтвердили в Белом доме. В понедельник, 22-го числа, пресс-секретарь администрации Кэролайн Ливитт выступила на очередном брифинге перед журналистами, сообщив о графике главы США.

"Президент также проведет двусторонние встречи с генеральным секретарем ООН и лидерами Украины, Аргентины и Европейского Союза", – анонсировала Ливитт.

"Позже в тот же день президент проведет многостороннюю встречу с Катаром, Королевством Саудовская Аравия, Индонезией, Турцией, Пакистаном, Египтом, ОАЭ и Иорданией", – продолжила она.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что Трамп примет участие в сессии Генассамблеи и выступит с речью о "своем четком и конструктивном видении мира" и о том, как "глобалистские институты значительно ухудшили мировой порядок".

Напомним: 22 сентября Владимир Зеленский отправился в США для участия в юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН и дипломатических переговорах. В Нью-Йорке у него запланировано почти два десятка встреч с лидерами разных стран.

Переговоры лидеров Украины и США

Первая встреча с Зеленским (во время второго срока Трампа на посту президента) состоялась 28 февраля 2025 года в Вашингтоне. Разговор в Овальном кабинете Белого дома превратился в резкую публичную ссору.

в Вашингтоне. Разговор в Овальном кабинете Белого дома превратился в резкую публичную ссору. После этого президенты провели короткую беседу 26 апреля в Ватикане на похоронах Папы Франциска.

в Ватикане на похоронах Папы Франциска. Зеленский и Трамп встречались в Гааге (Нидерланды) 25 июня на полях саммита НАТО.

на полях саммита НАТО. 18 августа Зеленский приезжал в Белый дом вместе с лидерами Европы, чтобы обсудить пути урегулирования российско-украинской войны и результаты саммита Трампа с Путиным на Аляске.

Как писал OBOZ.UA, источники, приближенные к Кремлю, сообщили агентству Bloomberg, что российский диктатор Владимир Путин считает эскалацию боевых действий выгодной стратегией, которая якобы может склонить Украину к переговорам на российских условиях. Также глава Кремля уверен, что Дональд Трамп не станет активно усиливать обороноспособность Киева.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!