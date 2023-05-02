'Зеленский на такое не соглашался': Украине ничего не известно о секретной миротворческой миссии Ватикана – CNN

Официальный Киев ничего не знает о миротворческой миссии с участием Ватикана, направленной на урегулирование конфликта между Россией и Украиной. И президент Владимир Зеленский не соглашался на такие меры.

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Об этом пишет CNN, ссылаясь на слова источника – украинского чиновника, близкого к Офису президента Украины.

"Президент Зеленский не давал согласия ни на какие подобные обсуждения от имени Украины. Если переговоры и ведутся, то без нашего ведома и нашего благословения", – сказал в комментарии CNN украинский чиновник.

Чиновник отверг любую роль Ватикана, комментируя слова Папы Римского.

Напомним, Франциск в воскресенье, 30 апреля, заявил журналистам, что Ватикан якобы участвует в секретной миротворческой миссии, чтобы положить конец войне между Россией и Украиной.

"Миссия продолжается, но она еще не обнародована. Когда это станет публичным, я раскрою детали", – сказал Папа после трехдневной поездки в Венгрию.

Ранее Папа Римский заявил, что готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором Путиным. Он сказал, что "открыт для встреч" с этими политиками.

Как сообщал OBOZREVATEL, Папа Римский Франциск заявил, что готов к диалогу с российским диктатором Владимиром Путиным и в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину просил о встрече с президентом страны-агрессора, но получил отказ. Понтифик сказал, что Путин – образованный человек, а войну России против Украины назвал мировой.