Зеленский на полях саммита НАТО провел встречу с Макроном и Мэлони: названы ключевые темы переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита НАТО в Вашингтоне. Они обсудили выполнение решений Саммита мира, подготовку следующего оборонного пакета помощи для Украины и ряд других вопросов.

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Об этом Зеленский сообщил в своих соцсетях. Также он выразил благодарность Макрону и народу Франции за их принципиальную и неизменную поддержку в это сложное для Украины время.

"На полях саммита НАТО вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудили выполнение решений Саммита мира, а также подготовку следующего оборонного пакета, сотрудничество по безопасности и обучение наших военных", – сообщил президент.

Также в Вашингтоне Владимир Зеленский встретился с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Глава государства поблагодарил ее за то, что обороноспособность и восстановление Украины являются приоритетными вопросами итальянского председательства в G7 в этом году.

Зеленский рассказал Мелони о ситуации на фронте и российском воздушном терроре против украинских городов, в частности о недавнем ударе по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Лидеры обсудили основные потребности Украины, особенно в сфере ПВО, итоги первого Саммита мира, подготовку ко второму Саммиту и следующей Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Италии в 2025 году.

Особое внимание они уделили результатам саммита НАТО в Вашингтоне, которые приблизили Украину к будущему членству в Альянсе.

Зеленский также вручил Джорджи Мэлони орден Свободы за ее значительный вклад в укрепление сотрудничества между Украиной и Италией, а также поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский надеется, что следующим шагом НАТО после проведения саммита в Вашингтоне станет приглашение Украины в блок, а затем и ее членство в Альянсе. Глава государства убежден, что Киев сможет усилить НАТО.

Напомним, что страны НАТО согласовали итоговую декларацию Вашингтонского саммита Североатлантического союза. В ней говорится, что союзники возьмут на себя обязательство поддерживать Украину "на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО". В документе подчеркивается, что будущее Украины – у НАТО.

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