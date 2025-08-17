Трампа якобы устраивает, если РФ заберет себе весь Донбасс – Fox News

Кремлевский диктатор Владимир Путин хочет, чтобы Украина отдала ему весь Донбасс, включительно с территориями, которые его армия так и не смогла захватить еще с 2014 года. Президента США Дональда Трампа устраивает такая сделка.

Об этом заявило прореспубликанское издание Fox News. Журналисты ссылаются на два источника.

Европейский дипломат сообщил СМИ, что Путин предложил взять полный контроль над Донетчиной и Луганщиной и заморозить линии фронта на других направлениях, прекратив бои. "Трамп поддерживает эти условия", – сказал собеседник.

Американский чиновник уточнил, что глава Белого призвал президента Украины Владимира Зеленского принять предложение диктатора.

Что предшествовало

Зеленский ранее отвергал идею сдачи Донбасса и вывода войск из этого региона. Он объяснял, что это было бы неконституционно, кроме того, эта территория может быть использована в качестве плацдарма для последующих атак страны-агрессора РФ.

Институт изучения войны отметил, что для оккупантов захват оставшейся территории Донбасса станет сложной и многолетней задачей, а не быстрой, как пытается представить российский диктатор. Армия РФ по-прежнему неспособна обеспечить оперативно значимые успехи на поле боя или продвигаться быстрее, чем пешком.

В британской разведке считают: исходя из темпов постепенных наступлений России на полях сражений, захватчикам потребуется еще примерно 4,4 года, чтобы зайнять всю территорию Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

По данным Reuters, во время разговора с Трампом и европейскими лидерами президент Украины отказался отдать Донбасс агрессору.

Уже в понедельник, 18 августа, Зеленский должен встретиться с Трампом в Вашингтоне.

– 17 августа президент Украины прибыл в Брюссель (Бельгия) для встречи с главой Европейской комиссии и участия в заседании Коалиции желающих.

– На пресс-конференции по итогам переговоров Зеленский заявил, что любое обсуждение будущего мирного соглашения возможно только после прекращения огня. Украина для стартовой точки предлагает текущую линию соприкосновения, и никакие договоренности без участия Киева невозможны.

– После саммита Коалиции желающих украинский президент подчеркнул: если Москва не согласиться на трехстороннюю встречу лидеров США, Украины и России, против нее нужно ввести новые санкции.

