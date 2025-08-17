Трамп капитулировал перед Путиным, мы двигаемся к более продолжительной войне, – Бильдт

Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт подверг жесткой критике президента США Дональда Трампа после его саммита с российским диктатором Путиным на Аляске. По мнению Бильдта, американский президент фактически "капитулировал" перед главарем Кремля.

Также политик считает, что ситуация теперь движется к более продолжительной войне. Своим мнением Бильдт поделился в социальной сети Х.

Трамп "капитулировал официально"

Бывший глава правительства Швеции написал, что саммит на Аляска показал, что президент Соединенных Штатов "официально капитулировал" перед российским диктатором Путиным. Бильдт подчеркнул, что об этом свидетельствует отказ от требования о немедленном прекращении огня.

По словам бывшего премьер-министра Швеции, вместо прекращения огня будут продолжаться боевые действия. При чем он отметил, что, отталкиваясь от позиции Трампа, теперь срок достижения мирного соглашения будет зависеть от Путина.

"Его условия хорошо известны. Это был чрезвычайно успешный результат для Путина. Мы движемся к затяжной войне", – написал Бильдт.

Что предшествовало

После саммита на Аляске президент Трамп позвонил Зеленскому. К разговору присоединились лидеры стран-членов НАТО. Во время разговора, как отмечали неназванные источники, Трамп признался, что Путин отказался от прекращения огня, заявив, что хочет сразу обсуждать "всеобъемлющее мирное соглашение".

После этого европейские лидеры сделали совместное заявление по итогам саммита на Аляске, в котором засвидетельствовали готовность продолжать поддержку Украины, усиливать давление на Москву и очертили принципиальные для Киева и европейских столиц параметры будущего потенциального мирного соглашения.

Как сообщал OBOZ.UA, на переговорах на Аляске президент США Дональд Трамп "не проиграл", но кремлевский диктатор Владимир Путин – "явно победил". Главе Белого дома фактически удалось лишь договориться о следующих встречах, отметил бывший советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Напомним, в сети появился перечень требований, которые российский диктатор Владимир Путин выдвигает для окончания войны против Украины. Фактически главарь Кремля не отказался ни от каких своих условий, которые ранее неоднократно озвучивались представителями страны-агрессора.

