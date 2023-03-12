Зеленский: имеем усиление ПВО, Украина может победить все трудности

Украина за неделю (16-12 марта) провела активную дипломатическую работу, в частности, обсудила необходимость передачи новых установок противовоздушной обороны для нашей страны с Норвегией. Переговоры принесли результаты.

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"Имеем весомое усиление ПВО – я благодарю за это Норвегию", – сказал лидер Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 12 марта, в обращении к народу. Запись опубликовал YouTube-канал Офиса президента (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Гарант традиционно подытожил итоги семидневки и рассказал, что произошло за текущие сутки. "Говорил сегодня с новым президентом Чехии Павелом. Хороший разговор, партнерский. Об обороне от государства-террориста, о нашей совместной защите Европы. Поблагодарил за уже оказанную Чехией поддержку. Есть вещи, которые мы еще можем сделать совместно. Пригласил господина президента посетить Украину", – сказал Зеленский.

На этой неделе также состоялись визиты премьер-министра Финляндии, министра обороны Норвегии, генсека ООН, лидеров руководящей немецкой Социал-демократической партии, состоялся и разговор гаранта с президенткой Еврокомиссии. "Все это дает результаты", – заверил он.

Кроме усиления защиты нашего неба, Украина имеет новые договоренности на дипломатическом фронте. "Есть движение на евроинтеграционном направлении – как результат выполнения антикоррупционных шагов, определенных в рекомендациях ЕК, включая назначение на должность нового директора НАБУ", – отметил Зеленский.

"Хочу отдельно поблагодарить за эту неделю наших энергетиков, всех работников ремонтных бригад, местных и центральных властей, которых привлекали к ликвидации последствий российского террористического удара в четверг. По состоянию на сегодня (вечер 12 марта. – Ред.) удалось восстановить технические возможности поставки электричества. Харьков – со светом. Житомирщина – со светом. Все города и громады, где были проблемы с энергоснабжением, снова заживлены. Я благодарю каждого и каждую, кто работал для этого!" – заявил президент.

Он напомнил, что в стране продолжается обмен старых лампочек накаливания на новые LED, которые помогают экономить электроэнергию.

Зеленский поблагодарил ряд украинский подразделений Сил обороны, которые смело бьются с врагом, а также спасателей ГСЧС Украины в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Запорожской, в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

"Сегодня хочу особо отметить 41-ю государственную пожарно-спасательную часть города Константиновка Донецкой области. Майор Герман Старчеус, капитан Сергей Кулинченко, младшие сержанты Роман Дичко и Кирилл Саенко. Благодарю вас, ребята, за отличную работу и смелость!" – сказал лидер страны.

Он сообщил, что присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому – воину ТРО, которого российские преступники расстреляли за лозунг "Слава Украине!".

"Мы живем в то время, когда все исторические сложности для Украины можем победить. Можем! Если будем беречь наше единство, друг друга и наше государство", – подытожил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам, который 10 марта посетил Киев и встретился с Зеленским, заявил, что ВСУ получат еще две зенитных ракетных установки NASAMS.

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