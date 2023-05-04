Зеленский о контрнаступлении: не думаем, что у нас может не быть успеха

Глава государства Владимир Зеленский в очередной раз напомнил международному сообществу о том, что "замораживать" военные действия в Украине никто не собирается. Силы обороны ведут активную подготовку к контрнаступательной операции, чтобы навсегда прогнать захватчиков со своей земли.

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Разумеется, вся Украина, включая и военных, и народ, убеждены в успехе этих действий. Об этом президент сказал в интервью журналистам Бельгии и Нидерландов.

"Мы верим в успех нашего контрнаступления. Мы делаем максимум. Не только наши военные, но и общество, наши заводы, наши предприниматели - все думают, как усилить нашу армию ежедневно", – указал гарант.

При этом Зеленский подчеркнул, что ни он сам, никто другой не может давать 100% шансов на успех. Да и вообще, речь идет о реальных жертвах со стороны украинской армии, поэтому об успехе говорить неуместно.

"Я не могу сказать, что гарантированный стопроцентный успех гарантирован, потому что никто этого не знает. Я думаю, что неправильно говорит об успехе, когда теряешь людей...", – считает лидер нации.

Он добавил, что в преддверии анонсированного контрнаступления Украина ведет переговоры с международными партнерами и ожидает от них конкретной помощи в виде вооружения. Без конкретного снабжения потери нашей армии будут велики и очень болезненны.

Напомним, 4 мая президент Зеленский выступил с мощной речью в Гааге, где будет проходить международный военный трибунал над элитами Кремля. Президент напомнил, что российские оккупанты совершили уже тысячи преступлений в Украине и продолжают ежедневно убивать мирных жителей. Он отметил, что трибунал над военными преступниками станет полноценной справедливостью после того, что РФ сделала в Украине.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по словам руководителя Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерала Николая Маломужа, многомесячные бои за Бахмут буквально сводят с ума Путина: он не может поверить, что такое возможно. С момента полномасштабного вторжения диктатор целых 17 раз менял генералов, ответственных за украинский фронт, но результат остался прежним.