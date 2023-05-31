Зеленский и Путин могут посетить Турцию после инаугурации Эрдогана, ключевыми будут два вопроса – СМИ

После инаугурации переизбранного на очередной президентский срок Реджепа Тайипа Эрдогана Турцию могут посетить российский диктатор Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Ожидается, что темой переговоров станут зерновой коридор и война РФ против Украины.

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О вероятности визита украинского президента и российского диктатора в Турцию стало известно после встрчи Эрдогана с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает представитель газеты Hürriyet в Анкаре Ханде Фират.

По его словам, кремлевский диктатор не будет присутствовать на церемонии инаугурации. При этом Путин, вероятно, совершит отдельный визит.

Также стало известно, что после диктатора в Турцию может приехать украинский президент Зеленский. Двумя ключевыми темами обсуждения, вероятно, станут ход войны РФ против Украины, а также зерновая сделка.

"Многие главы иностранных государств дали информацию об участии в церемонии (инаугурации, - ред.). Путин посетит Турцию с отдельным и особым визитом. После Путина – президент Украины Зеленский. Ход войны и зерновой коридор будут обсуждаться во время этого очередного визита Путина и Зеленского", – сказал представитель турецкого СМИ.

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