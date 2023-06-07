Зеленский и Эрдоган провели переговоры после подрыва оккупантами Каховской ГЭС: раскрыты детали

Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган 7 июня провели телефонные переговоры. Турецкий глава заявил о возможности создания специальной комиссии с участием представителей Украины, РФ, ООН и международного сообщества для детального расследования подрыва Каховской ГЭС.

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Об этом сообщила пресс-служба Управления связи турецкого президента. Отмечается, что в ходе разговора политики обсудили события российско-украинской войны, в том числе и ситуацию на гидроэлектростанции в Новой Каховке Херсонской области.

Турция готова присоединиться к расследованию в составе комиссии. Эрдоган также предложил использовать в этой ситуации метод переговоров, как в зерновом соглашении.

Эрдоган добавил, что будет решительно продолжать свои усилия по установлению справедливого мира, поскольку по мере продолжения конфликта предотвратить человеческие потери не удастся.

На своем канале в Telegram Зеленский также заявил о переговорах с Эрдоганом. Он сообщил, что рассказал о гуманитарных и экологических последствиях российского теракта на Каховской ГЭС, в том числе о рисках для ЗАЭС, передал список неотложных потребностей Украины для ликвидации бедствия.

"Голос Турции важен, когда речь идет о выводе оккупационных войск с украинской территории. А также о возвращении наших незаконно заключенных, в том числе крымских татар, и продолжении и расширении зерновой инициативы", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL:

– Российские захватчики на Херсонщине не дают людям эвакуироваться из подтопленных в результате подрыва Каховской ГЭС районов. Жителям ряда оккупированных населенных пунктов пришлось ночевать на крышах своих домов.

– В районе Корабел в Херсоне вода поднялась на 3,5 метра. 6 июня военнослужащие страны-агрессора обстреливали город из артиллерии, мешая эвакуации мирных жителей из микрорайона Остров.

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