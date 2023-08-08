'Наше государство должно измениться': Зеленский пообещал пустить под суд всех топ-коррупционеров. Видео

Президент Владимир Зеленский резко осудил чиновников и государственных служащих, которые были запятнали себя участием в коррупции, получении взяток. Он заверил, что все, кто пришел на свои должности, чтобы работать на свой карман, а не на благо Украины, будут как минимум отправлены под суд.

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Об этом украинский гарант заявил в ходе обращения к нации, опубликованного его пресс-службой. Он поблагодарил правоохранительные органы, которые блюдут порядок среди чиновников и депутатов всех уровней (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы все знаем, что наша страна должна измениться, должна пройти трансформацию. И это значит, что на государственных постах или народными депутатами не будут работать те, кто пришел работать на свой карман. Все такие "дельцы" будут как минимум отправлены под суд", – заверил глава государства.

Зеленский также выразил соболезнования родным и близким всех погибших от очередного военного преступления в Покровске Донецкой области. Там от российской ракеты погибло девять человек, 82 – получили ранения разной степени тяжести.

"Среди пострадавших двое детей, оба мальчики. Один из них в тяжелом состоянии, его зовут Никита, ребенку всего 11 лет. Желаю выздоровления всем", – сказал президент.

Он также отдельно обратился к спасателям, которые разбирали завалы в Покровске, спасали людей. Среди участников операции по ликвидации трагедии политик выделил старших лейтенантов ГСЧС Андрея Самусина и Александра Шилова, полковника службы гражданской защиты Вячеслава Филюшина, сотрудников Нацполиции, лейтенанта Александра Чивенкова и подполковника Владимира Никулина.

"Особенно благодарю медиков, которые работают для людей в Покровске и других местах Донетчины. А особенно фельдшера "скорой" из города Мирноград Екатерину Железняк, врача-хирурга Покровской больницы Игоря Климова. Спасибо вам за спасение украинцев!" – поблагодарил лидер нации.

Зеленский обратил внимание, что не за горами 1 сентября, когда школьники и студенты вновь вернутся за парты на фоне войны и вражеских обстрелов территории Украины. На этом фоне 8 августа он провел совещание с представителями Кабмина, заслушаны их доклады о подготовке к новому образовательному году.

"Содержание очевидно – подготовка укрытий, обеспечение учебниками, финансовые и организационные ресурсы, которые нужны и которыми государство может помочь. Чиновники вскоре представят соответствующие детали", – заверил президент.

Днем Зеленский также провел переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Ключевой темой политиков стала защита граждан нашего государства от российских захватчиков, от их террора и преступлений.

"Готовим новые оборонные пакеты, и я благодарен за это и лично Марку, и всем жителям Нидерландов – каждому и каждому, кто с Украиной. Готовим усиление нашей авиации современными самолетами, и именно Нидерланды могут стать лидерами по вопросу о F-16 для нашей армии", – подчеркнул президент.

23 августа состоится новый саммит Крымской платформы, посвященный вопросу деоккупации полуострова. Зеленский пригласил Рютте принять в нем участие, как почетный гость.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем 8 августа НАБУ и САП разоблачили на получении неправомерной выгоды действующего народного депутата от "Слуги народа" и двух его сообщников. По данным правоохранителей, задержанные получили первую часть средств, 85 тыс. долларов США, от частного предпринимателя за якобы передачу в аренду государственных земель.

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