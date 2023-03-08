Зеленский 8 марта вручил награды украинкам: среди награжденных – военные, врачи и железнодорожницы. Видео

В Международный женский день и День борьбы за права женщин, 8 марта, президент Владимир Зеленский наградил украинок за заслуги перед государством. Ордена получили военные, врачи и железнодорожницы.

Видео дня

Церемония награждения состоялась на совместной пресс-конференции главы государства и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, который в этот день находится с визитом в Киеве. Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним, в этот день Зеленский поздравил украинок с 8 марта и почтил память защитниц, отдавших жизнь за Украину. Он записал короткое видеопоздравление для украинских женщин, в котором подчеркнул, что каждый украинец или украинка могут по-разному воспринимать 8 марта и по-разному проводить этот день, и в этом наша сила. Однако, по его словам, независимо от личного отношения каждого из нас, этот день может стать прекрасной возможностью сказать слова благодарности.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 8 марта также поблагодарил всех украинок, работающих для приближения нашей победы. Он отметил, что женщины самоотверженно проявляют себя на передовой и создают надежный тыл.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Международный день борьбы за права женщин в Генштабе ВСУ поблагодарили всех украинских женщин за ту важную роль, которую они сегодня играют в обеспечении помощи и поддержки нашего государства. Там отметили: сила и стойкость украинских женщин уже поразили мир;

– украинская исполнительница и победительница конкурса Евровидение-2016 Джамала по случаю Международного женского дня решила порадовать своих поклонниц. Знаменитость записала кавер на хит американской певицы Майли Сайрус под названием Flowers ("Цветы"). Фанаты оценили оригинальный подарок звезды.

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