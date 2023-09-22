Отже.

Я не є прихильником польських правих, вважаю результати їхнього правління катастрофічними для Польщі, а останні рішення щодо України - чистим популізмом. Але це не змінює моїх теплих почуттів до Польщі і поляків. І це не заважало і не заважатиме мені підтримувати Качинського, Дуду чи Моравецького, коли вони ухвалюють державницькі рішення у справжніх інтересах Польщі і допомагають Україні.

Я був в жасі від "брексіту" й політичних авантюристів, які завели Велику Британію в оману. Мені здається несправедливим, що фіаско зазнав тільки Борис Джонсон і я із нетерпінням чекаю остаточного краху всіх політиків, які поставили на "брексіт". Це не змінило мого захоплення Великою Британією. І я щиро вітав позицію Джонсона і британського уряду по підтримці України й протистоянню Росії.

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Я в нестямі від того, у що перетворився Нетаньяху і який уряд він сформував. Але це не може змінити моїх синівських почуттів до єврейської держави. І я завжди буду підтримувати всі зусилля її уряду по забезпеченню безпеки й самого існування Ізраїлю. А ставлення ізраїльских урядовців до війни Росії з Україною я й надалі критикуватиму.

Я не голосував за Володимира Зеленського та його дивовижну партію й попереджав українців про наслідки цього вибору. Але це не робить мене меншим патріотом України і не заважає підтримувати керівництво країни, коли воно захищає національні інтереси й називає речі своїми іменами.

Я так робив завжди й робитиму завжди. Це називається здоровий глузд.