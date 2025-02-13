'Здесь нет зрады': глава Пентагона прокомментировал разговор Трампа с Путиным

Глава Пентагона Пит Хегсет прокомментировал переговоры президента США Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Он заявил, что усилия США по достижению мира в Украине нельзя считать "зрадой".

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Об этом Хегсет сказал, выступая перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе, сообщают СМИ. Так, глава Пентагона ответил на вопрос, не считает ли он, что продвижение США скорейшего установления мира и переговоры с Путиным могут расценить "как зраду".

"Это ваш язык, не мой. Конечно, это не "зрада", – сказал он.

Он подчеркнул, что США остаются преданными поддержке Украины.

"Здесь нет "зрады. Здесь есть признание того, что весь мир и Соединенные Штаты инвестируют в мир и заинтересованы в нем. В мире путем переговоров, как сказал президент Трамп. Он говорил, что нужно прекратить убийства, а для этого нужно, чтобы обе стороны признали, что это не то, чего они хотят", – сказал Хегсет.

Стоит добавить, что ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил высокопоставленным чиновникам НАТО в Брюсселе, что возвращение Украины к границам, существовавшим до 2014 года, является "иллюзорной целью". Эти слова вызвали обеспокоенность тем, что США могут потерять рычаги влияния, идя на уступки еще до начала переговоров.

Как сообщал OBOZ.ua, в среду, 12 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с американским лидером Дональдом Трампом. В частности, политики говорили о завершении войны в Украине.

Напомним, 12 февраля президент США Дональд Трамп также провел беседу с российским диктатором. Во время разговора политики, в частности, говорили об Украине.

Трамп назвал беседу "длительной и очень продуктивной", и заявил, что они договорились работать вместе – "очень тесно, включая посещение государств друг друга", а также начнут переговоры "немедленно".

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